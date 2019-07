ŠTA MI IMAMO DA SE RASPRAVLJAMO: Vesna Zmijanac progovorila o odnosu sa Reljom, Popović se sa Nikolijom seli iz njenog stana!

Vesna Zmijanac progovorila je o svom odnosu sa Reljom Popovićem i pritom otkrila da njena ćerka Nikolija Jovanović i on ne žive kod nje.

"Relja i ja se obožavamo. To što svi misle da samo u svađi jer se oni sele iz mog stana, nije tako. Mi nikad i nismo živeli pod istim krovom. Normalno je da hoće da kupe svoj stan kad ga nemaju i da budu sami. Šta mi imamo da se raspravljamo, deca su deca, unuci su unuci i tu nema mnogo rasprave. Kud koji mili moji i svako ide gde voli", rekla je Vesna.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica je u sedmoj deceniji života, a ipak svakodnevno vredno radi i tvrdi da se odlično oseća.

"Ako grip i kijavica u mojim godinama znače da smo nezdravi ili imamo neki problem, to je to. Hvala bogu zdrava sam, malo me bole kosti, ali od toga se, kako kažu, ne umire. Nemam nikakav ozbiljan problem, radim mnogo, zapravo nikad više. Malo se poneki put premorim i mislim gotovo, kraj, umirem, ali izgleda da se od pevanja ne umire tako lako", kroz osmeh kaže ona.

foto: Printscreen/YT

Ona kaže da se odlično slaže sa unukom Reom koja je i šminka, pa je otkrila da bi volela da Nikolija ima još dece.

"Ne mogu da je ispratim ni pod razno. Mogu da sednem, a ona da mi skače po glavi. Ali najsrećnija sam kad sam sa njom. Radujem se da bude još koje unuče, a lako ću da izdržim da ih čuvam, samo da Nikolija rodi", izjavila je Zmijančeva.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir