IZJAVA NADEŽDE BILJIĆ U POLICIJI! Toma ju je udarao po glavi, govorio da je NARKOMANČINA I STOKA, pa je davio i legao da SPAVA! JEZIVO!

Bivša zadrugarka i pevačica Nadežda Biljić je danas prijavila svog emotivnog partnera Tomu Panića zbog fizičkog nasilja, jer ju je krvnički pretukao. U trenutku incidenta Panić je bio u alkoholisanom stanju, a svađa je nastala prvenstveno zbog ljubomore.

Nadežda je nakon svih zdravstvenih pregleda dala svoju izjavu u policijskoj stanici.

Pevačica će krivično goniti Panića, a njenu izjavu vam prenosimo u celosti:

"Sa Panić Tomislavom sam u emotivnoj vezi oko 6 meseci, sa kojim nikada nisam živela u zajednici. Tokom veze imali smo verbalne prepirke, ali se nikada nije desilo da nasrne na mene do danas. Bili smo zajedno u noćnom klubu, gde je flertovao sa devojkom i bio u vidno alkoholisanom stanju. Otišli smo u drugi klub gde je njegova drugarica imala problem sa strancima ispred kluba. Ušla sam u klub da bih pozvala Tomu da izađe ispred, izašao je, a onda i ja za njim i videla sam da je poljubio neku devojku. Nastala je prepirka između nas zbog toga što je uradio, pozvali smo taksi i ćutali sve do stana. Ušli smo u stan i pitala sam ga šta mu je to značilo, na šta je on rekao da sam narkomančina, bolesnica koja pije antidepresive, da sam ološ i stoka, da me treba tući svaki dan. Zatim dok sam stajala ispred njega udario mi je šamaru predelu levog obraza, a zatim je krenuo obema rukama da me udara, ne sećam se tačno da li me udarao pesnicama ili šamarima, u predelu glave, a potom je razbio staklenu pepeljaru dok sam ležala i plakala, počeo je da me udara u rebra pesnicama i da me davi, od čega mi se mutilo pred očima", napisala je Nadežda i nastavila:

"Rekla sam mu da pokupi stvari, izašao je, ubrzo se vratio i legao mirno da spava kao da se ništa nije desilo. Čekala sam da učvrsti san, pa sam onda o svemu obavestila policiju. Napominjem da mi je Tomislav u toku fizičkom napada pretio da će me ubiti ako pozovem policiju. U poslednje vreme se plašim njega, posebno sada kada mi je ovo uradio. Takođe, napominjem da staklenu flašu nemam u stanu, nisam ga udarila ničim, već je on mene napao. Tomislav ponekad popije, ali kad popije zna da bude agresivan, što je danas pokazao. Želim da se pridružim krivičnom gonjenju protiv Tomislava jer sam uplašena za svoju bezbednost."

