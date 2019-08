No Đani, no party, to je opštepoznata stvar, kao i da tog pevača obično zasipaju novčanicama na tezgama. Tako je bilo i na jednoj zabavi pokraj bazena, gde su Đaniju lepili novčanice od 500 evra, da bi, na kraju, i on skočio u vodu.



Dara Bubamara ponovo je zavrtela mozak muškarcima svojim snimkom u kupaćem kostimu. Ona je na Istragramu objavila video sa plaže u Turskoj, na kojem dominira njeno bujno poprsje.

Foto: Printscreen

