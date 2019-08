NEĆU OSTATI, JER MORAM DA ODMORIM! Ovo je razlog zašto je Lukas POLUDEO zbog Lepe Brene i ISPLJUVAO koleginicu!

BEOGRADE, BEOGRADJANI, I SVI KOJI STE BILI, u stvari, OSTALI NA MOM NASTUPU, koji se desio posle VATROMETA I POŽARA NA BINI, DA BI ODSLUŠALI I MALO LIVE ILI TI UŽIVO MUZIKE I PEVANJA, HVALA NA PREDIVNOJ ATMOSFERI, EMOCIJAMA, I ZAJEDNIČKOM UŽIVANJU U MUZICI I DOBROM PROVODU!!! MEDIJI, TELEVIZIJE, I P***E POTPLAĆENE, MOŽETE SAMO DA MI PLJUNETE POD PROZOR, I DA VIRITE IZ OGROMNE SMRDLJIVE GUZICE, ONOGA KO VAS JE PLATIO DA PIŠETE O USRANOM NASTUPU, KAO O SPEKTAKLU POD NEKAKVOM RAFALNOM PALJBOM PIROTEHNIKE, U FUL PLAY BACK IZVODJENJU! BILO JE SJAJNO! TREBALO MI JE POLA SATA DA RAZBUDIM UŠĆE OD SRCA KOJE SE POKLANJA SVIMA, A DA LI SRCA UOPŠTE IMA!!!! MEDIJI, P***E SMRDLJIVE POTPLAĆENE, NE MORATE DA POMENETE, ALI SAM I JA NASTUPIO, I BILO JE PRILIČNO DOBRO! DODUŠE BEZ VATROMETA, TJ CIRKUSA!! MI SMO VIŠE SVIRALI I PEVALI!!!! A VATROMETE SMO OSTAVILI ZA “ARTISTE", I (čuj farse) MODELE! MOŽETE DA BUDETE POPTPLAĆENI DA NE IZVESTITE, I DA PREĆUTITE ALI POSLE CIRKUSA “CORONA“ NASTUPIO JE ACA LUKAS, SA SVOJIM SJAJNIM BENDOM, @boljiband I PITAJTE BILO KOGA OD PRISUTNIH KAKO JE BILO???? POSLE USPAVANKE OD “poklonjenog srca svima“ ! POTPLAĆUJ MEDIJE DA TE GURAJU, A JA ĆU OVAKO PROTIV TEBE, PROTUVO ISTROŠENA !!!! BIO I JA NA UŠĆU, I ŠTA? POPIŠAO SE PO TVOJIM JEFTINIM VATROMETIMA, I NEZGRAPNIM IGRAČICAMA, I PLAY BACK-OM, POŠTO TI BEND ZVUČI KAO ORKESTAR PREKO PUTA KUĆE “ILIJE ČVOROVIĆA“ NIKADA MI NIŠTA NEĆEŠ MOĆI NI TI, NITI BILO KO OD VAS, ESTRADNIH PROTUVA!!!! JA, ACA LUKAS! Mediji hvala!!! Fuj!!!! #AcaLukas mali dodatak :SADA LIŽITE GUZICE JEDNI DRUGIMA, SA ONOM ŠTO VAS DESET GODINA PROZIVA NAJPOGRDNIJIM IMENIMA, a one koji su bili uz vas i onda kada su svi hteli da vam j... u m....r .... e njih smatrajte za neprijatelje! TAČNO!!! SMATRAJTE ME!! Samo što to za vas NIJE NIMALO DOBRO! 😭 a neki se popravljaju - telegraf.rs: svaka čast! Hvala i rts - u, što nije prenosio i moj nastup! (Pošto još uvek ne smatram sebe BIVŠIM pevačem) 😭😭😭

