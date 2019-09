PROSTITUTKE SU PAMETNIJE OD NAS, SVI SE JE*EMO ZA DŽABE: Zorica Marković nema problem da priča o ZABRANJENIM TEMAMA, evo da li je imala odnos na JEDNU NOĆ!

Zorica Marković oduvek je važila za pevačicu sa estrade koja se ne libi da kaže šta zaista misli.

Sada je Zorica progovorila o tabu temama, a najzanimljiviji odgovor dala je o prostituciji.

Razvod

Sama sam prošla kroz razvod i znam kakva je to trauma, zato sam za to da je uvek bolje da se lepo ko ljudi rastanemo i razvedemo nego da budemo u trulom i lošem braku.

Lake droge

Legalizaciju marihuane i bilo koje droge nikako ne podržavam. Kada čujem da se neko drogira, ja se odmah sva stresem, to mi je nešto najgore.

Prostitucija

Ne znam da li bi se bilo šta promenilo kada bi se legalizovala prostitucija. To ja javna tajna, a na svakom ćošku devojke se prostituišu. S druge strane, možda bi te devojke i muškarci koji se bave tim poslom bili zaštićeni, ali ni to nije garancija. Ipak, biću malo prostija i reći ću vam - možda su prostitutke i pametnije od nas. Svi se mi je*emo, i to za džabe, a one se kresnu i dobiju keš.

S*ks na eks

Stvarno ne podržavam s*ks na jednu noć jer mi se to nikada nije desilo. Ja sam glupa, pa po deset godina sa istim čovekom imam seks. Ja to zovem recke na zidu, to ti je svaku noć drugi dečko, samo kres i ništa ozbiljno. Žao mi što žene i muškarci danas malo cene sebe i ne čuvaju svoje dostojanstvo. Danas pi*ka i ku*ac malo vrede.

