HARMONIKAŠ KUPIO STAN OD 150 KVADRATA, A DUGO JE ŽIVEO SA BABOM U JEDNOJ SOBI: Aca Sofronijević ispunio svoj SAN, evo sa kim će živeti u centru Beograda!

Aleksandar Sofronijević kupio je stan, a otkriva zbog čega mu je to veoma važno.

Harmonikaš je priznao da je do 18. godine živeo sa bakom u dnevnoj sobi i nije imao svoju sobu.

"Kad sam bio mali, uvek sam maštao da imam svoj prostor gde mogu da mi dođu prijatelji, da bude komforno. Ovo je malo veći stan, od 150 kvadrata, sa garažama, ali ogromnim odricanjem i radom uspeo sam da ga priuštim. Hvala bogu i hvala roditeljima koji su bili uporni da me nauče da poštujem svaki dinar, ali i svoj posao, pa je iz toga i ovo proisteklo", rekao je Aca.

"Kada sam prvi put ušao u stan, nisam mogao da verujem da je zaista moj. Još dok je bio u fazi izgradnje, više puta sam dolazio da bih shvatio taj osećaj - da je to stvarno moj stan. Stvarno mi je bilo neverovatno da sam uspeo sebi to da obezbedim i da to bude stan u Beogradu, u centru grada. Doskoro nisam verovao da je moj uopšte", dodao je on.

Muzičar tvrdi da često u novom stanu uživa sa svojoj izabranicom, kao i da jedva čeka da ovaj prostor postane njegov porodični dom.

"Ovaj stan je sada neka naša oaza gde živimo zajedno, pa ćemo videti kuda to sve ide. Nadam se da će sve biti lepo, delim ovaj prostor sa njom i uživamo", ističe Sofronijević, i tvrdi da jedva čeka da okupi svoje najbljiže u novom domu.

