O NJEGOVOJ OTMICI BRUJALA JE SRBIJA, A ZA ŽIVOT SU MU RODITELJI PLATILI 2,5 MILIONA MARAKA: Stefan Živojinović od Brene i Bobe tražio je samo jednu stvar, evo i šta

Stefan Živojinović, stariji sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, kidnapovan je 23. novembra 2000. godine u Beogradu, kada je imao samo osam godina. Ovaj dogadaj je uzdrmao čitavu porodicu, a pevač je rekao roditeljima da je vreme da zaborave te ružne dane.

"Pre nego što sam kročio na javnu scenu, Brena i Boba su pričali sa mnom i rekli mi da će me ljudi i mediji često pitati o tom događaju koji sam doživeo kao klinac. U jednom trenutku poželeo sam da se udaljim od svega toga, počele su da mi smetaju te priče i rekao sam im da je vreme da prestanemo da govorimo o tome kod kuće", rekao je Stefan.

"Objasnio sam im da mogu sve to sam da podnesem na svojim leđima. Ukoliko bude bilo nekih problema po tom pitanju, naravno da ću im se obratiti".

lako je njegova otmica potresla mnoge ljude, a najviše njegove prijatelje i porodicu, pevač kaže da taj događaj nije ostavio trajne posledice na njega.

"Ne vraćaju mi se slike i nemile scene mog kidnapovanja. Često sednem i kažem sebi da su neki ljudi preživeli mnogo gore stvari od onoga što se meni dogodilo. Zbog toga ne želim da dramim i pokušavam da sve gledam sa pozitivne strane. Kada izađete kao pobednik iz tako neke teške situacije, onda ste mnogo jači", priča Živojinović i ističe kako želi da ga ljudi pamte po lepim stvarima.

"Otmica nije priča koja ide uz moj posao, niti ja treba da se predstavljam u tom svetlu. Neću da ljudi kažu: "On je super jer mu se to i to dogodilo". Treba da me cene zato što sam pozitivna osoba i dobro pevam".

O celom događaju i posle 19 godina malo se zna, jer članovi porodice Živojinović nikada nisu u javnosti detaljno govorili o tome. Poznato je da su otmičari za malog Stefana tražili otkup od 2,5 miliona nemačkih maraka, koliko su i dobili.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Hit/Foto Ana Paunković

Kurir