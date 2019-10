PRVI PLES KATARINE I LJUBE PERUĆICE! Grle se i ljube kao da nikoga oko njih nema! A onda je mlada PRAVO NJOJ U RUKE bacila bidermajer! (VIDEO)

Dečko kaže svojoj dragoj: - Otkad tebe poznajem, više ne mogu ni da jedem, ni da pijem, ni da pušim! - Oh, dragi, zar me toliko voliš? - upita ga ona - Ne, nego sam totalno bankrotirao! - odgovori on.

Stih dana

Kad me zoveš, odbijem ti poziv posle mene bićeš, bićeš ko eksploziv ko zapeta puška čekaćeš moj poziv mislićeš na to, to, to će da te loži

Dara Bubamara „Manipulacija“