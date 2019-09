LJUBA PERUĆICA STAJE NA LUDI KAMEN ZA MANJE 2 NEDELJE?! Sa verenicom išao u potragu za venčanicom: Jedva čekam da dobijem ĆERKU!

Ljuba Perućica otkrio je da će 10. oktobra stati na ludi kamen. On i njegova draga, voditeljka Katarina Kolozeus zavetovaće se jedno drugome na večnu ljubav, a najveća želja im je, kako kaže pevač, da svoj brak krunišu ćerkicom.

Pevač je ispričao i to da je odelo već kupio, a da mu je u odabiru pomogla Katarina, kao i on njoj za njenu venčanicu. On je istakao i da se oni ne pridržavaju onih običaja da mladoženja ne sme videti mladu u venčanici pre samog venčanja.

"Odelo sam već kupio i moram da priznam da mi se posle jedno dvadeset pet, trideset odela koja sam probao, konačno sam našao ono koje je mi je leglo i bilo mi je taman. Mojoj Kaći se svidelo, ali moram da kažem da mi je pomogla u odabiru, jer ne bi mi dala nikada da ja kupim sam. Ali, ja sam isto učestvovao u kupovini nje venčanice, ako je ona mogla da ide sa mnom, onda idem i ja sa njom. Ona meni kaže: 'Pa to nije isto', e, ne može tako i lepo smo se dogovorili, tako da smo i jedno drugom pomogli. Mi smo to 'da' rekli odavno, što se nas tiče, a sada će biti ono pred svima i da to aminujemo jednim lepim potpisom. A ono što je naša želja je da naš brak krunišemo jednom lepom devojčicom", ushićen je bio folker.

Podsetimo, Ljuba je svoju verenicu Katarinu prošle godine zaprosio na njen rođendan u krugu svojih najbližih. Proslava rođendana organizovana je u jednom restoranu, a za iznenađenje je znalo nekoliko ljudi, dok Katarina nije ni sumnjala šta joj se sprema. Perućica je naručio balone, među kojima je bio jedan u obliku vereničkog prstena pa zaprosio je voditeljku pred članovima njene najuže porodice.

