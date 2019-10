IVAN MARINKOVIĆ OTIŠAO U LESKOVAC DA SE SPREMI ZA RIJALITI? Broji sitno do dana kada će se useliti u ZEMUNSKU VILU!

Ivan Marinković uplašio je brojne fanove kada je objavio fotografiju na kojoj je jednom nogom krenuo preko ograde mosta. Devojku Jelenu "uhvatio" je na šinama, pa sve to potpisao porukom: "Neko s' mosta, a neko pod voz... 'aj ćao!" Međutim, kako je kasnije objasnio - sve je to bila samo šala. Par je dobro i zdravo u Leskovcu "kod njenih", gde se, kako se navodi, spremaju za "Parove".

Tada se iznova podigla ogromna prašina.

"Ma, zezao sam se da malo podgrejem atmosferu. Znao sam da, iako padnem, spasiće me moj drug Renato, kao što je spasao na desetine ljudi. Šalu na stranu, to je bila šala, evo me živ i zdrav u Leskovcu kod Jeleninih. Spremamo stvari, jer čekamo poziv za ulazak u 'Parove', sledeće nedelje. Sad kad uđem biće haos i pobeđujem. Odlučio sam da budem kul i skroz drugačiji" ispričao je raspoloženi Marinković.

Ivan ne krije da zna šta se dešava u "Zadruzi", gde se nalazi njegov sin Željko sa majkom Miljanom i babom Marijom, ali ističe da apsolutno nema želju da gleda taj šou. Ipak, on dobija informacije koje se njega tiču.

"Moji fanovi znaju da me interesuju samo 'Parovi' i Hepi televizija, koja mi je pomogla u životu i pružila mi priliku da zaradim i da lepo živim, kao i da se čuje moj glas... Znam šta se dešava u 'Zadruzi', ali štede me ljudi i ne govore mi kad o meni pričaju loše da se ne bih uzrujavao, iako sam ja od Kulićki spreman na sve. To mene ne zanima, jer mi ne šteti karijeri, budući da nisam ni pevač, ni voditelj, ni neko ko javno nastupa, osim u rijalitiju", zaključio je Ivan.

