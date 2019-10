POSLE RIJALITIJA ŽIVE U GARSONJERI, A PLANIRAJU DA KUPE STAN: Ivan i Jelena izneli sve PLANOVE, a evo zašto Ilićeva ne nosi PRSTEN!

Jelena Ilić i Ivan Marinković trenutno žive zajedno u garsonjeri, a kako kažu, tu im je za sada prijatno.

Njih svoje ispričali su kako provode vreme od kada su izašli iz "Parova".

"Ja sam uvek zadužena za doručak zato što Ivan nema taj običaj. Za ručak je zadužen on jer se ja jednolično hranim, vegetarijanac sam. Svaki dan se kupuje sveže voće i povrće, ide se na pijacu po sir i ribu", kaže Jelena kroz osmeh.

Jelena i Ivan ističu da jedva čekaju da kupe i nastane se u svoj dom. Marinković kaže da mu ne bi smetalo i da to bude van prestonice, na selu.

"U ovom kraju se osećam kao u rodnom Leskovcu. Ovo nam je stambeni kutak dok ne dođe trenutak da kupimo naš stan. Iskreno jedva čekam da biram nameštaj. Bili bismo jako srećni kada se naša porodica proširi da živimo u nekom većem prostoru, za sada nam je ovo solidno", rekla je Jelena, a Ivan se nadovezao:

"Suština i jeste da dvoje ljudi koji se vole planiraju budućnost i da kupe stan, to nam je prioritet i nadam se da će se desiti. Stvarno imamo podršku veliku i to nema cenu. Posle svega što smo prošli u rijalitiju, cilj je da stvarno zaradimo za stan. Moram da se pohvalim da je Jelena prava domaćica. Nedavno smo bili kod njene bake na selu, bilo nam je jako lepo. To je stvarno porodica koja brine o tradicionalnim vrednostima."

Ivan otkriva i zašto njegova verenica ne nosi prsten.

"Prsten koji sam kupio Jeleni, to je sve spontano bilo. Jelena ga sada ne nosi jer je veliki i ostavili smo da se skrati. Meni je to u sekundi palo na pamet. Nju sam već verio u rijalitiju, nisam čovek koji voli sad to klečanje na kolenima i slično. Sledeći korak nam je venčanje. Uvek sam govorio, venčanje će biti u nedelju, samo ne znam u koju", izjavio je nekadašnji rijaliti učesnik.

