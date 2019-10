RODITELJI MAKEDONSKOG PEVAČA NEUTEŠNI 12 GODINA: Tuga za sinom Tošetom ne prolazi!

Za porodicu Tošeta Proeskog, koji je pre tačno 12 godina nastradao u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Nove Gradiške, današnji dan je najteži u životu.



Majka Dominika i otac Nikola kažu da za sve ove godine reči utehe ne postoje. Zbog bola koji ne prolazi neutešni roditelji izbegavaju da govore za medije.

- Šta da kažemo... Svake godine je tuga sve jača. Dani idu, a našeg sina više nema. Ostala nam je samo uspomena, sećanje na divno dete koje nas je zauvek napustilo. Neki kažu sudbina, a za nas utehe nema - poverio se otac prijatelju koji želi da ostane anoniman.



I reči Tošetove majke teraju suze na oči.



- On je moj anđeo koji sija sa neba. Moje sunce i svetlost. Život ovaj nema smisla bez njega - rekla je majka.



I kolege na društvenim mrežama odale su počast pevaču.



- Svake nam godine dolazi taj dan, to jutro kao nešto što ne želimo saznati, čuti ni slutiti, no ipak nemilosrdno dođe i podseća nas koliko smo krhki i kako nikada ne znamo šta nam nosi sledeći dan. Jako je teško, evo, već dvanaestu godinu prihvatiti kako te nema tu. Jedina nam je nada to što si bio i ostao dokaz da anđeli u ljudskom obliku postoje i ostaju uvek tu kraj nas - napisao je, između ostalog, Toni Cetinski.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Lj. Stanišić/Foto: Profimedia

Kurir