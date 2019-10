DRAGANA IMA VOZNI PARK OD 3,5 MILIONA €! Najveće estradne zvezde luduju za skupim automobilima!

Dragana Mirković najveći je ljubitelj skupocenih automobila na estradi, čija vrednost dostiže cifru od čak tri i po miliona evra.

I to ako smo uspeli sve da ih prebrojimo! „Luče iz Kasidola“ ovu ljubav prema vozilima razvila je uz svog supruga Tonija Bijelića. Dragana je odlučila sa svojim suprugom da u voznu kolekciju uvrste najluksuznije sajamske modele marki „ferari“, „lamborgini“, i „rols-rojs“, a poseduju i „bentli“, koji se iz garaže gotovo ne isparkirava. Imaju i nekoliko „majbaha“, a zanimljivo je da su čak i vlasnici fabrike „Majbah kupea“!

Mirkovićeva je za 50. rođendan dobila od direktora „Mercedesa“ za Nemačku limitirani „meklaren SLR“ s personalizovanim tablicama, na kojima piše „DM 50“. Dragana i Toni su vlasnici i oldtajmera i automobila za trke.

Komotno se može reći da po bogatstvu koje Gaga ima u automobilima apsolutno niko ne može da joj parira, iako u ljubitelje četvorotočkaša spadaju i Saša Popović i Lepa Brena.

Živojinovići

VOZNI PARK OD POLA MILIONA

Lepa Brena se pohvalila da ima automobile za sve prilike, a između ostalog, poseduje „jaguar“, dva džipa marke „mercedes“ i „ford“.

- Imamo radna i paradna kola, automobil za pijacu. Boba mi ne dozvoljava da kupim neki mali auto, jer oni nisu bezbedni, a to bih baš volela - jadala se pevačica, koja je s Bobom vlasnica i „bentlija“, „audija RS 3 sportbek“, ali i „mercedesa S-500 majbah“, koji je kupila upravo od Dragane Mirković za 150.000 evra. Sin Lepe Brene Viktor vozi taj automobil, ali je ranije priznao da najviše voli „bentli“.

Seka Aleksić

POKLON OD MUŽA OD 120.000 EVRA



Seka Aleksić voli velike automobile, a za rođendan je jednom prilikom dobila od supruga Veljka Piljikića „mercedes SLK AMG“ od 120.000 evra, a sada voze beli džip GL AMG iste vrednosti.

Aca Lukas

ZA DVA AUTOMOBILA 180.000 EVRA

Folker obožava skupe igračke, pa tako u svojoj kolekciji ima „porše kajen“, koji je sa kompletnom opremom koštao 120.000 evra. On se častio i „mercedesom“ E-klase, vrednim 60.000 evra.

Saša Popović

ZA ČETVORO KOLA 350.000 EVRA



Popoviću bi svaki muškarac pozavideo na kolekciji automobila. On ima „BMW i8“ na hibridni pogon, koji košta oko 150.000 evra. Sašu verovatno fascinira što taj automobil ubrzava do stotke za čak 4,4 sekunde. U voznom parku poseduje i „mercedes GLE 350“, koji košta skoro 70.000 evra. Pored toga, on ima i „smart“ za „šetnju“ i „mercedes ML 320“.

Aco Pejović

OMILJENI AUTO KOŠTA 100.000 EVRA



Pevač je veliki ljubitelj automobila, a ima ih nekoliko u kolekciji. Prošle godine Pejović je kupio „jaguar F-tip“, kabriolet, i to u svetloplavoj boji, koji košta oko 100.000 evra. Pored toga, on ima i crni „rendžrover“ iste vrednosti.

Dara Bubamara

PREKO 200.000 U TOČKOVIMA



Pevačica u svojoj kolekciji ima „porše“ vredan 50.000 evra. Iako najčešće vozi „porše“, ona ima i BMW, „mercedes“ i „rendžrover“.

Ceca Ražnatović

VOZNI PARK OD 300.000 EVRA



Folk diva obožava džipove. U svom voznom parku Ceca ima blindirani džip „ford“, dva „rendžrovera“, a jedan košta 140.000 evra. Ona ima i „audi A6“, a ukupna vrednost njenih ljubimaca iznosi skoro 300.000 evra. Uz to, pevačica ima i ličnog vozača, jer više voli da uživa u vožnji nego da upravlja automobilom.

Stefan Đurić Rasta

ZA HIBRID 150.000 €



Rasta i Saša Popović verovatno su jedini u gradu koji voze „BMW i8“ na hibridni pogon, koji je reper platio oko 150.000 evra. Osim toga, poseduje i „mercedes“, terensko vozilo, a takav je navodno kupio i bivšoj supruzi Ani Nikolić.

