MC STOJANA BIVŠA GAĐALA DALJINSKIM! Razbila mu je arkadu, evo zašto! STRAŠNO!

Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, iako ne govori često o svom privatnom životu, otkrio je da ga je jedna devojka gađala daljinskim upravljačem zato što je hteo da raskine sa njom.

Kako kaže, svašta je doživljavao, ali ovo mu je i te kako ostalo u sećanju.

"Ljudi su spremni na sve. Mene je jedna bivša devojka gađala daljinskim od televizora i razbila mi arkadu zato što nisam više hteo da budemo zajedno, nije nam išlo... ", ispričao je on.

Ovaj miljenik žena priznao je, između ostalog, da je dobijao mnogo poruka od zauzetih, pa i udatih, te da bi jako voleo da se njemu sa njegovom (koju još uvek nema) to nikada ne dogodi.

"Koliko sam samo dobijao poruka od zauzetih žena, meni je to katastrofa. To mi u životu ne bi palo na pamet, zato što ne bih voleo da ja sutra imam ženu i da se meni to dešava", prokomentarisao je za IDJHot Special pevač.

