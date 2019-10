JA SAM SAMO HTEO DA SE SVE TO ŠTO PRE ZAVRŠI! Sloba Radanović posle incidenta priznao SVE: Čuo sam se Kijom i porazgovarali smo! A evo kako je TEKAO RAZGOVOR!

Sloba Radanović nekoliko dana nakon skandala stupio je u kontakt sa bivšom suprugom, Kristinom Kijom Kockar, s kojom je o svemu i porazgovarao. On je istakao da je sve što je želeo bilo da se čitav haos što pre završi, te da se bilo kakve priče ne šire dalje, jer se generalno trudi "da se bavi stvarima koje pozitivno utiču na njega."

"Čuli smo se dan ili dva posle toga, porazgovarali telefonom i ništa specijalno... Porazgovarali smo baš o toj stvari, o tim pričama, o tome što se kao dogodilo. Ja sam želeo da što pre spustim loptu, da se te priče ne šire dalje...", izjavio je Slobodan.

foto: Nemanja Nikolić

"Samo sam želeo da se to što pre završi. Ja sam neko ko se trudi da se bavi stvarima koje pozitivno utiču na mene, stvarno mi ne trebaju više te neke stvari koje me opterećuju negativnom energijom", zaključio je on.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Ana Paunković

