PEVAČ POSLE RASKIDA SA LUNOM ĐOGANI NIJE BIO OVAKO ZBUNJEN: Evo šta kaže Sloba Radanović o navodima da će PEVATI na svadbi CECINOG SINA!

Sloba Radanović je na svo Instagram profilu rado delio fotografije sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a kako je u jeku spremanje za gala svadbu Veljka Ražnatovića i Bogdane Rodić, nije čudo što gradom kolaju priče da će pored Aleksandre Mladenović i Radiše Trajkovića Đanija, upravo rijaliit zvezda zapevati na svadbenom veselju.

"Ne znam ko je uopšte došao do te informacije. Nikad tako nešto nisam izjavio, niti sam čuo bilo šta što se toga tiče. Niko me nije kontaktirao što se tiče toga i samo sam napisao da je to laž" , rekao je Sloba zbunjeno.

Pevač je dodao da su mu u ovom trenutku prioritet roditelji kojima nesebično finansijski pomaže i trudi se da im obezbedi sve što im može olakšti svakodnevicu.

"Sad smo u tom stadijumu da moji ne moraju da brinu oko nekih finansijskih sredstava. Oni su stariji i često su bolesni, idu po lekarima...To je nekad bio problem, sada sam im rekao da to više ne predstavlja problem, jednostavno priuštiću im šta god mogu" , rekao je pevač.

Podsetimo, svadba sina Svetlane Cece Ražnatović, Veljka sa izabranicom Bogdanom Rodić iz titela, zakazana je za 24. novembar, a pripreme su uveliko u toku.

