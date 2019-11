ISPLIVALO SVE O SUSRETU KIJE KOCKAR I ANABELINOG BIVŠEG! Našli se u OVOJ ZGRADI, a tek da čujete o čemu su PRIČALI! Pevačica ZATEČENA!

Kristina Kija Kockar išla je da pogleda jedan stan u kraju u kom živi Anabela, a kako se navodi, u zgradi je neplanirano naletela na Andreja Atijasa, pevačicinog bivšeg supruga.

Naime, još pre nekoliko nedelja veliku prašinu podiglo je otkriće da je Sloba Radanović pikirao luks dupleks u zgradi u kojoj Anabela već godinama unazad živi. Sloba je, kako je izjavio, u međuvremenu odustao od kupovine nekretnine na Košutnjaku, međutim u potragu za novim stanom baš u toj zgradi krenula je i njegova bivša supruga Kija.

foto: Ana Paunković

Sa druge strane, Atijas je pre više od nedelju dana došao u Beograd kako bi bio s ćerkicom Blankicom, a pri ulasku u zgradu u kojoj mu živi ćerka i bivša žena sreo je ni manje ni više nego Kiju! Ovaj neočekivani susret protekao je, navodi se, u miru. On je prišao Kiji i srdačno je pozdravio, a pevačica je potvrdila saznanja medija.

"Jeste, tačno je da sam ga srela... Jako zanimljivo s druge strane što tako bacaju informacije da bi dobili moj komentar. Pružio mi je ruku čovek, ja sam njemu i pričali smo jer ja sam išla da vidim neki stan u toj zgradi... Nije taj stan koji je gledao Sloba, neki drugi, ali u istoj zgradi je. Ništa, pružio mi je ruku i on kao: 'Neverovatno je da... Sad da je 'Paparaco lov' tu da nas snimi'... On ulazi u zgradu, ulazim ja, čudna je stvar. Ali, to smo znali samo on i ja", istakla je Kija, aludirajući na to da je druga strana ovu priču proširila.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

