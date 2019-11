ODAKLE VAM TO DA ĆE BOGDANA NOSITI MOJU VENČANICU? Ceca priznala šta se sve dešava na dan VELJKOVE SVADBE i kada slavi MOMAČKO VEČE!

Svetlana Ceca Ražnatović uskoro će oženiti sina Veljka, a sada je otkrila kako teku pripreme za svadbu.

Pevačica je priznala da Veljko u nedelju slavi momačko veče, kao i da je ovih dana u njenom životu sve "turbo".

"U jedan dan će stati i venčanje i velika žurka u Hajatu, tako da ja mislim da će biti jako lep dan. Ispoštovaćemo tradicionalne običaje, kupovina mlade, sve će biti u jednom danu, i crkveno i građansko venčanje. Mislim da će to biti lep dan", kaže Ceca i otkriva da li će se snajka Bogdana udati u njenoj venčanici, kao i da li će se njen naslednik Veljko svojoj lepšoj polovini zavetovati na večnu ljubav u uniformi svog oca Željka Ražnatovića Arkana.

"Ne mogu ništa da vam kažem i odakle vam to da će Bogdana nositi moju venčanicu? Pišu i da će Veljko nositi uniformu, a to je dezinformacija. Ja nisam dala nikakve izjave, više je tu bilo nagađanja, zato što je to medijski zanimljivo, ali gledam da ostane najveći deo u krugu porodice. Znam da smo medijski eksponirani, ali nešto čuvamo i za sebe", zaključuje Ceca.

