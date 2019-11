ADILOV BRAT KONOBARIŠE ZA 1.200 DINARA?! Vozio je pevača po turnejama bez dinara, a kad je tražio pomoć - HLADAN TUŠ

Brat Adila Maksutovića Maksut već duže vreme radi kao konobar u jednom kafiću, a pevač navodno ne želi da mu pozajmi novac kako bi pokrenuo sopstveni biznis.

Folker Adil često je u javnosti isticao da mu je porodica na prvom mestu, pevač navodno već nekoliko meseci nije u dobrim odnosima mlađim bratom Maksutom, i to zbog novca. Naime, Maksut, koji već duže vreme radi kao šanker u jednom kafiću u Borči, u nekoliko navrata je od brata tražio pozajmicu kako bi pokrenuo svoj biznis, ali nijednom nije naišao na Adilovu podršku i razumevanje. Zbog toga je odnos između Adila i Maksuta narušen, a braća komuniciraju samo kada moraju.

"Adil i njegov brat Maksut su se doskora dobro slagali i jedan drugom su bili velika podrška, sve dok njihov odnos nije narušen zbog novca. Iako Adil već godinama odlično zarađuje, nikada nije našao za shodno da finansijski pomogne bratu i sestri, čak ni da im pozajmi novac. Ta njegova odluka nikome nije smetala jer su i brat i sestra pevača vredni i radni i odmalena su naučeni da sami zaraduju svoj dinar", kaže izvor blizak pevačevoj porodici i objašnjava da se najbliži članovi Adilove porodice, uprkos njegovoj poplarnosti, bave najnormalnije zanimanjima.

Megov brat Maksut vec duže vreme radi kao šanker u jednom kafiću u beogradskom naselju Borča. Njegova dnevnica je 1.200 dinara, a smene ponekad traju i više od od osam sati. On svakodnevno dolazi na posao, vredan je i odgovoran radnik i svi ga u njegovom kolektivu poštuju, kaže izvor i dodaje da je mladi Maksutović često od brata tražio novac kako bi pokrenuo sopstveni biznis, ali da nikada nije dobio potvrdan odgovor.

foto: Dragan Kadić

"Maksut je oduvek želeo da se bavi ugostiteljstvom jer voli da radi sa ljudima. Godinama je radio kao konobar po kafićima, a kada je njegov brat doživeo veliki uspeh u muzici, Maksut je došao na ideju da pokrenu zajednički biznis. Nekoliko puta je razgovarao sa Adilom i predlagao mu da zajedno otvore kafić ili pivnicu, ali njegovom bratu se ta ideja nije sviđala", rekao je izvor.

"Adil je svaki put pronalazio izgovor da mu ne pozajmi novac. Kada je Maksut poslednji put pitao brata da mu pozajmi novac kako bi otvorio lokal, Adil mu je jasno stavio do znanja da se to nikada neće desiti i da konačno odustane od te ideje. Objasnio mu je da mora da štedi i da je put do uspeha mukotrpan i dugačak. Taj odgovor je veoma razočarao mladog Maksutovića i tada su se braća udaljila", tvrdi izvor i otkriva da su se braća posvadala početkom juna i da su od tada njihovi odnosi veoma zategnuti.

"Maksut je početkom leta poslednji put tražio novac od Adila, a kada ga nije dobio, rešio je da se distancira od brata. Nije bilo teških reči niti dramatičnih scena, već je Maksut konačno shvatio da mu brat neće pomoći. Umesto toga, rešio je da sam uštedi novac i da, kada bude sakupio određenu svotu, ostatak pozajmi od prijatelja. Maksut sada želi da pokaže Adilu da može da zaradi novac i da sam može da ostvari svoje snove. Njih dvojica i dalje komuniciraju, ali je njihov odnos hladniji nego što je bio", kaže izvor.

foto: Marina Lopičić

Radio za brata bez pare i dinara Maksut Maksutović često je vozio brata Adila na turneje po inostranstvu, a pevač mu je, umesto novcem, plaćao sitnicama. "Maksut je često išao sa Adilom na njegove nastupe u inostranstvu. Za to nikada nije dobijao novac, već bi mu brat kupovao stvari i time ga ,,plaćao". Takođe, kada god bi išli automobilom, Maksut je najčešće vozio kako bi se Adil odmorio", otkrio je izvor.

