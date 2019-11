ŠOKIRALI SVE PRVIM PLESOM! TAJNA PESME NA KOJU SU BOGDANA I VELJKO ZAPLESALI: Kad čujete šta znače reči ražnežićete se

Bogdana i Veljko Ražnatović venčali su se u Hramu Svetog Save, a gražanski brak su sklopili u luksuznom beogradskom hotelu.

Mladenci su za prvi ples odabrali veliki svetski hit, pesmu Džastina Timberlejka, snimljenu 2013. godine.

Numera se nalazila na njegovom trećem albumu, "The 20/20 Experience". Njeni autori i producenti bili su pevač i Timberlend i J-Roc, a "Mirrors" je osvojio mnogo nagrada: svetsku muzičku nagradu za najbolju pesmu, MTV video muzičku nagradu za najbolji pop video-spot, Gremi , MTV video za najbolji spot muškog izvođača, "MuchMusic Video Award for iHeartRadio International Artist of the Year", nagradu po izboru tinejdžera za omiljenu ljubavnu pesmu.

Tekst pesme

Jer ti blistaš kao ogledalo. I ne mogu, a da ne primetim, odražavaš se u ovom srcu mom. Ako se ikada osetiš usamljeno I zbog tog bleska me bude teško naći, samo znaj da sam uvek Paralelno na drugoj strani. Jer s tvojom rukom u mojoj ruci i punog srca, mogu ti reći da nema mesta na koje ne bismo mogli ići. Samo stavi ruku na staklo. Ja sam tu, pokušavam da te izvučem.

Samo moraš biti jaka... To je kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda. Ne bih mogao biti jači. Ni sa kim drugim kraj sebe. I sada je jasno kao ovo obećanje koje dajemo, dva odraza u jedno spajamo.Zato što je to kao da si ti moje ogledalo. Moj odraz što u mene gleda, u mene gleda.

Prošlost je istorija. Sutrašnjica je misterija. Vidim te kako me gledaš. Ne gubi me iz vida. Dušo, ne gubi me iz vida. Ti si, ti si ljubav mog života.

Dušo, ti si inspiracija za ovu dragocenu pesmu. I samo želim da ti se lice ozari, otkako si me zavela. I zato se sada pozdravljam sa starim sobom, već ga nema. I ne mogu da dočekam, dočekam, da te odvedem kući.

Samo da ti stavim na znanje, ti si, ti si ljubav mog života. Mala, ti si moj odraz, sve što vidim si ti. Moj odraz, u svemu što radim. Ti si moj odraz i sve što vidim si ti. Moj odraz, u svemu što radim. Ti si, ti si ljubav mog života".

