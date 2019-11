BLACK FRIDAY U TRAVELLAND-U! REZERVIŠITE SVOJE LETOVANJE! NIKAD NIŽE CENE HOTELA!

Black Friday popusti uskoro ističu, zato požurite u „Travelland“ i rezervišite svoje letovanje po najnižoj ceni! Zbog isteka Black Friday popusta, agencija će za Vas biti otvorena i u nedelju 1.12.2019.

Poznato je da je kod nas Grčka jedna od omiljenih destinacija za letovanje pa je zato u ponudi veliki izbor grčkih hotela!

Pored veličanstvene plaže u Paliouriju nalazi se Miraggio Thermal Spa & Resort 5*. Vrhunski SPA centar pruža veliki izbor usluga, uključujući termalne bazene, specijalne tuševe i hidroterapeutske mlaznice. Pored toga, hotel svojim gostima nudi otvorene bazene, terene za sportove, dečje igralište, restorane i barove. Aktuelan je popust do 55%!

Jedinstveni hotelski kompleks, jedan od najvećih i najpoznatijih u Grčkoj, Porto Carras Grand Resort, između ostalog poseduje privatno pristanište,3 heliodroma, konjički centar, uslove za bavljenje klasičnim i vodenim sportovima. U luksuznom odmoru u hotelima Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia možete uživati uz popuste do čak 58%!

Cronwell hoteli su nadaleko poznati po svom luksuzu, gostoprimstvu i komforu koji pružaju. Na prelepoj peščanoj plaži između Platamona i Nei Porija smešten je hotelski kompleks Cronwell Platamon Resort 5* okružen je mediteranskim vrtom, odiše mirom i spokojem i idealan je za opuštajući odmor. Hotel je vrlo pogodan za porodice sa decom, poseduje dečji bazen, mini klub i igralište, kao i brojne druge rekreativne sadržaje, kako za decu, tako i za odrasle.

Cronwell Sermilia Resort 5* je luksuzni hotelski kompleks smešten na samoj plaži u živopisnoj Paskudiji, na Sitoniji. Hotel sadrži dva restorana, od kojih se jedan nalazi na krovu sa koga se pruža prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, klub za decu, deo za opuštanje sa bibliotekom, spa centar sa saunom, jacuzzi, hamam. Za ljubitelje sporta tu su teretana, sportski tereni, kao i sportovi na vodi. Za oba hotela su aktuelni popusti do 47%!

U živopisnoj oblasti Porto Heli nalazi se šarmantni Aks Porto Heli 4*. Sobe hotela su elegantno uređene i dobro opremljene i pružaju panoramski pogled na spektakularni krajolik. Aktuelan popust je do 23%!

Porto Rio 4* se nalazi na plaži u predgrađu Patre i okružen je zelenilom. Usluga u hotelu je dobra, ishrana raznovrsna, a tu je i animacija gostiju. Gostima su na raspolaganju SPA i velnes centar, bazeni, dečje igralište, teniski teren. Aktuelan je popust do 35%!

Egipat je biser Sahare okupan vodama Sredozemnog i Crvenog mora, koji privlači milione turista svake godine. Jedna od najpopularnijih destinacija je Hurgada, čuveni turistički centar poznat po toplom tirkiznom moru sa jedinstvenim podvodnim svetom, ali i po prelepim luksuznim hotelima!

Sea Gull Beach Resort 4* je najprodavaniji hotel u poslednje dve godine zahvaljujući, između ostalog, odličnom odnosu cene i kvaliteta! Vrlo je pogodan za porodice sa decom jer raspolaže brojnim zabavnim sadržajima za najmlađe, ali i za sve tipove gostiju. Prekoputa hotela nalaze se Cleopatra bazar, super marketi, Vodafone, Costa café, a u blizini brojne prodavnice, kafići i restorani. Na par minuta hoda je udaljen od nove Marine i Sherry ulice, koja je preuređena u pešačku zonu. Ovaj hotel je smešten u samom centru Hurgade, u Sakali i omućava Vam da osetite pravi duh Hurgade, po ceni već od 420€ uz all inclusive uslugu!

Caribbean World Resort Soma Bay 5* je jedan od najpopularnijih porodičnih hotela, sa odličnim odnosom cene i kvaliteta! Nalazi se u oblasti Soma Bay, na samoj obali, i prostire se na površini od oko 140.000 m2. Osim porodica sa decom, pogodan je i za sve tipove gostiju jer poseduje sve što je potrebno za idealan odmor u okviru hotelskog kompleksa. Poznat je po jednoj od najlepših i najprostranijih peščanih plaža u regiji Crvenog mora i odličnom animacionom programu. U superior sobu mogu se smestiti dve odrasle osobe i troje dece.

Hilton Hurghada Resort 5* smešten je na plaži, na kraju šetališta Memša. Plaža hotela važi za jednu od najlepših. Na stotinak metara severno se nalazi uređena Al Dau Promenada, super marketi, prodavnice, Cleopatra bazar, noćni klub Elements, Papas bar i klub, Hardrock cafe i drugi objekti u kojima se možete opustiti i zabaviti. Hotel svojim gostima nudi bazene, restorane, barove, fitnes centar, igralište i klub za decu, teren za skvoš i teren za tenis, što ga čini pogodnim za sve vrste odmora i gostiju. U ponudi su sobe u glavnoj zgradi, a od letnje sezone 2020. hotel će imati potpuno renovirane Premium sobe. Cena za ovaj hotel se kreće od 465€ uz all inclusive uslugu!

Iz godine u godinu turistima je sve primamljivija i Turska, očaravajuća zemlja čija se lepota oslikava u kontrastima, kulturi i tradiciji.

Lonicera World Hotel 4* se nalazi u regiji Incekum i poseduje veliki broj smeštajnih jedinica, raspoređenih u 4 bloka. Poseduje čak 9 barova, 7 bazena i Aqua park sa 7 tobogana i brojne druge animacije za decu i odrasle. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan popust do 43%! Takođe, u family sobi troje dece do 14 godina može da boravi potpuno besplatno!

Arcanus Side Resort 5* je nov hotel, smešten na plaži, nedaleko od grada Side. Usluga je ultra all inclusive, a aktuelan popust do 33%! Dvoje dece do 14 godina mogu boraviti u family sobi potpuno besplatno!

Belconti Resort Hotel 5* nalazi se u Beleku i raspolaže mnoštvom sadržaja za opuštanje, kao što su: sauna, tursko i parno kupatilo, ali i za razne aktivnosti, poput tenisa, košarke, kuglanja i još mnogo toga. Usluga je ultra all inclusive, aktuelan popust do 33%, a dvoje dece u standard sobi mogu boraviti besplatno!

Aska Lara Resort & Spa 5* je prelep i renoviran hotel, za koji je aktuelan popust do 33%, a dete do 12 godina u standard sobi boravi besplatno! Usluga je ultra all inclusive.

Ulusoy Kemer Holiday Club HV1 se nalazi na sopstvenoj plaži u regiji Goynuk, a okružen je prelepim vrtom. Pored uobičajenih sadržaja, tu su i zabavni programi tokom dana, takmičenja na plaži i bazenu, specijalni i večernji šou programi. Uz ultra all inclusive uslugu i popust do 33%, dvoje dece do 13 godina u big standard sobi mogu boraviti besplatno!

