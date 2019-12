OD NARKOMANIJE SU OSTALE RUPE! ĐOLE ĐOGANI PROGOVORIO O BRATU! Gagi trpi jer je uzeo OGROMAN novac, a onda sve o Luni

Glava porodice Đogani, Đole Đogani, progovorio je o Gagijevom učešću u "Zadruzi" i tom prilikom otkrio jak motiv zbog kog je uopšte ušao u rijaliti.

"Dobar je i mudar je. Ima svoj cilj. Ušao je tamo za velike pare i sve će da pretrpi iz tog razloga. Zna zašto je tamo - da uzme novac i to ogroman. Najviše je plaćen tamo. On je moj brat. Kad bi ga pustili tamo da ga niko ne drži i da ga ne izbace, videli bi koliko je jak. Niko ne bi smeo da mu stane na crtu. Ovako se suzdržava, zna kako da se ponaša", rekao je Đole o svom mlađem bratu i podsetio na činjenicu da se izlečio od strašnog poroka i da je i to veliki uspeh.

"Svi znamo za njegove probleme sa kojima se izborio. Ali ostale su rupe. To se može primetiti kad nešto priča, pa zastane, ne može da se seti. U tome isto mladi ljudi treba da vide pouku, kakve su posledice, ako rade to. Ipak, ponosan sam na Gagija, on je pokazao da se sve može i sada kada hoće da se vrati svojoj porodici i svemu, treba ga podržati.

Takođe, osvrnuo se na uspeh bratanice Lune Đogani.

"Simpatična je. Vole je ljudi i publika. Brend Đogani je dugo na sceni. Imali smo velike hitove. Vesna i ja. Njen otac isto iza sebe ima ozbiljne pesme".

