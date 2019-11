ĐOLE NEMA DA KAŽE NIŠTA LEPO ZA ROĐENOG SINA: Anabela osula po Đoganiju, pa objasnila zašto više neće da bude BUKVA!

Nakon što je Anabela Atijas na poligrafu pre izvesnog vremena izjavila da je za raspad grupe odgovoran brat njenog bivšeg muža Gagija Đoganija, Đole Đogani, ova tema ponovo je postala aktuelna i zaintrigirala je javnost.

Pevačica je sada o tome progovorila opširnije, s obzirom na to da je Đole komentarisao njenu izjavu.

"Ne zanima me šta on ima da kaže, za mene govore dela, kao i za njega. Ja se nikada u životu nisam odrekla svog roda, dok on jeste. Za početak rođenog brata, pa Lune prošle godine. Međutim, ove godine je to bila druga priča za Lunu jer je pobedila, eto ko je on. Za rođenog sina nema šta lepo da kaže", zaključila je Anabela.

Iako sa porodicom Đogani nije u dobim odnosima, Anabela može da se pohvali dobrim odnosima sa bivšim suprugom Andrejom Atijasom.

"Ostavila sam prezime bivšeg muža jer od svoje 20. godine nisam Bukva, to je više od pola života. Volim svoje devojačko prezime, ali se odavno ne osećam kao Bukva. Kada sam razgovarala sa ćerkom i rekla joj da ja možda više neću biti Atijas, rekla je da se ne slaže i da će biti tužna zbog toga. Takođe je i Andrej rekao da ništa ne menjam i da njemu ne smeta", rekla je Anabela i dodala da se oni slažu bolje nego u braku, kao i da su sada dobili snagu da zbog Blankice budu još bolji roditelji.

"On kada dođe u Beograd prespava kod mene, iako ima kuću u Pančevu. O svemu smo razgovarali. Blankica je kako bistra, sve je jako dobro podnela", kaže Anabela.

