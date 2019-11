ATIJASOVI NA KORAK DO POMIRENJA: Andrej preklinje Anabelu da mu da drugu šansu! ONA TVRDI PAZAR

Bivša pevačica grupe Fanki Dži pre dva meseca okončala je brak sa Atijasom, jer su se, kako je rekla, udaljili i nisu više bliski kao nekada. Ipak, izgleda da vreme čini svoje i da se ljubav nije ugasila, posebno sa njegove strane. Kako kaže naš izvor, pevačica je svakodnevno na vezi sa Andrejem, kako zbog ćerke Blankice, tako i iz drugih razloga.

- Svi koji poznaju Andreja i Anabelu znaju koliko se oni vole. Iako su se razveli, ljubav se nije ugasila, a kako vreme prolazi, sve više shvataju da ne mogu jedno bez drugog. Mada, više je na polju pomirenja aktivan Andrej. On svaki dan zove Anabelu, šalje joj poruke, najpre pod izgovorom da pita nešto o ćerki, ali nije samo zbog toga (smeh). Često joj piše da mu nedostaje, da je pogrešio što ju je pustio da ode i da treba da pokušaju ponovo. Njoj to prija, drago joj je što je on i dalje voli, jer i ona oseća još uvek nešto prema njemu, ali malo tvrdi pazar (smeh). Nije sigurna da li želi da se upušta u to - počinje naš izvor blizak Anabeli.

- Prosto, ona se plaši kako će podneti ako opet ne uspeju. Kada su se razvodili, bilo joj je teško, posebno da se privikne da je otišao iz stana i da je sama. S druge strane, stalno govori i da, ako ne uspeju, kako će se to odraziti na njihovu ćerku, kakav će primer time dati i Luni i Nini. Ali, znajući Andreja, on je jako uporan i neće odustati tek tako. Viđaju se skoro svakodnevno, vreme provode zajedno, vode Blankicu u bioskop, idu zajedno na večere i nekoliko puta su pričali o tome. Znajući Anabelu, vrlo je moguće da popusti. Svi navijaju da se pomire i savetuju je da ne treba da misli na to šta će da priča čaršija - kaže izvor.

Podsetimo, nakon što je otkrila da se razvela od Atijasa, pevačica je rekla da su se udaljili i da razlog za rastanak nije treća osoba. Andrej je tada rekao da i dalje voli Anabelu, ali ipak nije krio da ima novu devojku.

Pokušali smo da stupimo sa pevačicom u kontakt, ali ona nije odgovarala na naše pozive.

