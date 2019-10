KRVAVO GA ZARADILA U RIJALITIJU DA GA IZGUBI?! Pukla za stan 70.000 EVRA, a sad se umešao se i Andrej! Evo šta Đoganijeva kaže o celom haosu!

Luna Đogani, bez obzira na bolan razvod njene majke Anabele, tvrdi da se odlično slaže sa bivšim očuhom, i dodaje da je svoj stan krvnički zaradila, pa niko ne može da joj ga oduzme.

Iako su Andrej i Anabela Atijas stavili tačku na svoj brak, pevačicine ćerke ga i dalje doživljavaju kao bliskog člana porodice.

"Andrej i ja smo u super odnosima. Čujemo se najviše zbog Blankice, ona je naše blago o kome zajedno brinemo i to je to", kaže Luna Đogani, kojoj je bivši očuh ujedno i velika podrška.

On je to pokazao i fotografijom na kojoj je u zagrljaju sa Lunom na snimanju njenog novog spota, a koju je komentarisala i Anabela.

„Volim što se volite“, napisala je Lunina mama, i pokazala da su trenutno svi u dobrim odnosima.

Luna ne krije da je bila uz majku kroz taj bolni period, kao i da ju je savetovala kako da preboli rastanak.

"Pružila sam joj puno ljubavi kroz taj period i savetovala da je najbitnije da bude srećna. Šta god to bilo, ja sam uvek uz nju. Bolje je otići od nečega nego biti nesrećan", kaže mlada pevačica, koja je demantovala napise pojedinih medija da je Andrej tražio pola njenog stana jer joj je navodno za stan pozajmio 70.000 evra.

"Andrej je učestvovao u kreiranju stana sa mojom mamom, ali daleko od toga da će da mi ga uzme. Ja sam ga krvnički zaradila, tako da niko ne može da mi ga uzme".



Luma sada prati učešće svog oca Gagija Đoganija u „Zadruzi“.

"Teško mi je kad ga vidim da plače, ne volim da bilo ko od meni dragih ljudi plače. Ali mi je drago što tako otvoreno priča o svemu, i treba da priča. Svako u životu uradi nešto pogrešno, pa imamo pravo da pogrešimo i da ispravimo te greške".

Luna je pokrenula krivični postupak protiv Saške Karan jer ju je tokom „Zadruge 3” više puta nazvala prostitutkom.

"Podnela sam tužbu i čekam samo da izađe iz „Zadruge”. Onda će morati da dokaže to što je pričala".

Marko kuva umesto mene

Luna u svom novom stanu živi sa dečkom Markom Miljkovićem, a iako imaju manje turbulencije u vezi, tvrdi da se sasvim lepo slažu.

- To što mi ne eksponiramo svaki naš korak, ne znači da nešto nije u redu. Naravno da se ponekad raspravljamo, ali to su najčešće neke sitne gluposti. To prođe najviše za sat vremena i sve bude u redu - tvrdi pobednica „Zadruge 2”, i dodaje da je za kuhinju u novom domu zadužen Marko, dok je ona vična u drugim poslovima:

- Istina je, on kuva, jer ja nisam vična kuvarica. Doduše on je to znao od početka naše veze, pa sad ne može da se vadi na to.