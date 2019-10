ONAJ KO SAVETUJE LUNU NISKO JE INTELIGENTAN KAO I ONA: Kija Kockar upozorila Đoganijevu, svi čekaju reakciju bivše suparnice!

Kristina Kija Kockar odgovorila je Luni Đogani na jednu prozivku, za koju svi misle da je upućena Kiji.

"Neko jako pametan mi je rekao jednu jako pametnu rečenicu: "Kakav favorit, takvi fanovi", napisala je Luna nedavno na Instagramu, a Kockareva joj je ovom prilikom žestoko odgovorila.

"Svaka čast što me je citirala jer ta pametna osoba sam bila ja, to sam uporno ponavljala. Krivo mi je što je ovome svemu prethodio jedan tragičan događaj, o kome nije ni vreme ni mesto da pričam. Prethodilo je to da je neko nešto pisao u moje ime. Ja imam jako puno fanova, to svi znaju, to su desetine hiljada ljudi širom sveta, ja njih ne kontrolišem, za razliku od druge strane ja njih ne vodim na more, na večere, ne znam ni ko stoji iza svega toga, čak ni iza tih najvećih fan profila", rekla je Kija.

foto: Damir Dervišagić

"Ja se u njihov rad ne mešam niti ih kontrolišem, to je velika razlika. Meni je taj Instagram nebitan skroz. Krivo mi je što su moji fanovi upleteni u to, što sam i ja potkačena u celoj toj priči. Ja sam rekla da ja ne stojim iza mojih fanova, niti iza tih njenih hejtera. Krivo mi je što se u tom trenutku i na taj dan tako nešto radi i koristi, ko god da je savetuje da tako radi ili joj ne želi dobro, ili je prilično nisko inteligentan kao i ona, ovo je upozorenje da ne diraju moje fanove. Danas-sutra će ti moji fanovi pomoći, ne daj Bože, nekom njenom u nevolji", izjavila je Kija u "Kontraviziji".

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Kurir