ŠOKANTNA ISPOVEST IVANE PETERS: Nikad nisam volela Gocu Tržan! A kad je otkrila razlog, SVI SU ZANEMELI

Pevačic Ivana Peters, pored poslovnih obaveza, trudi se da bude i najbolja majka ćerki Sari, a o porodičnim temama, ljubavnom životu, ali i kolegama..

Da li je kao i prošli put vaša ćerka Sara oduševljena vašim imitacijama? - Sara ničim nije oduševljena jer je teško bilo čim oduševiti tinejdžerku koja je u svom svetu. Ona je veoma želela da uradi ono što smo učinile u prethodnoj sezoni kada smo otpevale "Frozen" i tu se sve završilo. Jedino što verujem da će doći da me podrži u finalu. Ona ima svoje društvo, svoju ekipu, ali imamo jako lep odnos, na koji sam veoma ponosna. Sara nema senku mene nad svojom glavom i ima svoj put, svoj ukus i svoju interpretaciju.

I Sara od detinjstva ima svoj bend i krenula je vašim putem, a da li je vaša naslednica u muzičkom smislu? - Jeste pokupila nešto od mene, ali ona ima bolji glas od mene u njenim godinama. Bolje vlada glasom nego što sam ja tada i skroz zna šta hoće. Nikada neće ostati bez opcije za posao zahvaljujući muzičkom talentu, to je meni kao roditelju mnogo bitno, a da li će se vremenom opredeliti za nešto drugo, videćemo.

Koliko vam je bilo teško i kada najteže kao samohranoj majci? - Uvek sam imala podršku Sarinog oca, sa kojim sam ostala prijatelj posle razlaza. Uz njega sam uvek imala i podršku moje porodice. Naravno, imala sam, kao i svi, plus i minus životne faze i, da, ta emotivna samoća nekada bude teška. U periodu kada moje zdravstveno stanje nije bilo dobro, onda sam i manje radila, pa se to odrazilo na finansijsko stanje, koje nije bilo zavidno, ali i to prođe. To vam je krivulja, nekad ste gore, a nekad dole, i u tome život prolazi.

Da li ste svoj ljubavni život dobro krili od medija ili jednostavno niste našli toliko dobrog partnera? - Zbog Sare sam morala da budem još obazrivija, kad su emotivni partneri u pitanju, jer nisam mogla da pustim u naš život i kuću nekog olako. Do sada taj se nije pojavio, ali ne znači da neće, ali nije ni da mi je potreban. Ne opterećujem se time, ali ako naiđe muškarac koji zavredi i kojem ću prijati, kao i on meni, zašto da ne?! Padne mi na pamet da mi fali muškarac dok gledam neki lep romantičan film, ali prođe brzo. Nije to nešto što uslovljava moju sreću.

Uvek je bio interesantan vaš odnos sa Gocom Tržan... - Goca i ja smo skroz različite i danas i oduvek smo bile, a poznajemo se odlično jer smo odrasle zajedno. Išle smo u školu zajedno i stasavale u devojčurke kroz grupu Tap 011. Danas ja nju odlično razumem, kao i ona mene, jer se pratimo kroz ceo život. Ranije je baš nisam volela, uvek je bila luđa i hrabrija od mene. Dok smo radile i sazrevale, i sa njene i sa moje strane, bilo je ljubomore i sujete. Ona, na primer, nije htela da vežba pevanje, pa joj je smetalo kad hvale moj glas, koji je bio rezultat velikog rada.

Bilo je razmirica u vašem odnosu, ali ipak ste joj opraštali, kao i ona vama? - Samo da ne radi sebi nešto loše, meni je danas okej sve što Goca radi. Ona je potpuno otvorena i brbljiva, nekad i previše, što je u mladosti znalo da me čudi i da mi smeta, pa i sam joj i zamerala što mora da govori stvari za koje zna da će izazvati pažnju medija i skandalozne naslove, ali to mi je danas beskrajno zanimljivo i drago mi je što je Goca ostala svoja i ista.

Čini se da ste postale izuzetno bliske u zrelim godinama? - Majčinstvo nas je promenilo obe i oplemenilo, i nas i naš odnos. Ona je kao i moja ćerka Račica i super se kapiraju međusobno. Sada kad smo na sceni zajedno, Goca i ja se gledamo i smejemo očima stalno, a razumemo se i bez reči. Podmlađujemo se kad smo zajedno i uživamo ja u njenoj, a ona u mojoj sreći.

Ivana: Živim svakodnevno sa strahom za život! Bili ste životno ugroženi jer ste preživeli infarkt. Da li se za sebe plašite danas i koliko ste promenili život? - Strah da se ponovo ne desi je konstantan i sa njim živim. Svesna sam da moram da vodim računa kako živim i da smanjim stresne situacije na minimum, ako već ne mogu da ih skroz izbegnem. U saobraćaju se, na primer, uvek nerviram.

