Tomi Paniću pre nekoliko meseci je bačena bomba na porodičnu kuću u Svilajncu. Kako se spekulisalo, iza svega stoje kamataši kojima je dužan 50.000 evra, a sada se oglasio Toma.

On kaže da i dan danas ne zna zašto je bomba bačena na njegovu kuću.

"To nema veze sa vezom. Ne znam šta bih vam rekao, ali ozbiljno... Sada sam i ja to video. Stvarno nema veze sa vezom, a pogotovu ne sa kamatom. Ne znam ni dan danas što su to uradili", rekao je Toma Panić.

