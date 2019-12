SAMO U TRAVELLAND-U: NOVOGODIŠNJE AKCIJE ZA LETOVANJE U GRČKOJ, TURSKOJ I EGIPTU!

Uvek je pravo vreme da razmišljate o letovanju, a zahvaljujući „Travelland“-u, već sada letovanje možete i rezervisati po odličnim first minute cenama!

U naselju Kriopigi, u vrtu okruženom borovima i maslinama, smešten je Kassandra Palace Hotel 5*. Bogat je mnoštvom sadržaja za posetioce svih uzrasta: veliki i dečji bazen, frizerski salon, spa centar sa saunom, hamamom i đakuzijem, restorani, barovi, dečje igralište i ostalo. Sobe su svetle i prozračne i poseduju privatni balkon. Za ovaj hotel aktuelan je popust do 45%!

Na poluostrvu Kasandra, 2 km od centra mesta Nea Potidea, smešten je luskuzni hotelski kompleks Lithos Luxury Resort 5*. Raspolaže sopstvenom peščanom plažom, restoranima, barovima, bazenima, spa centrom, konferencijskom salom, wi-fi konekcijom, sportovima na vodi. Sobe su moderne i kompletno opremljene. Za ovaj hotel je aktuelan popust do 48%!

Između Kasandre i Sitonije, u Psakudiji, prekoputa peščane plaže nalazi se Cronwell Sermilia Resort 5*. U odličnoj hrani možete uživati u dva restorana, od kojih se jedan nalazi na krovu i pruža prelep pogled na more, a uz omiljeno piće se možete opustiti u nekoliko barova. Tu su i: besplatan parking, bazen, klub za decu, deo za relaksaciju sa bibliotekom, spa centar sa saunom, jacuzzi, hamam. Za ljubitelje sporta tu su teretana, sportski tereni, kao i sportovi na vodi. Aktuelan je popust do 37%!

Na krajnjem jugu Kasandre, prvog prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paliouri smešteno je termalno spa odmaralište Miraggio Thermal Spa & Resort 5*. Hotel raspolaže otvorenim bazenima, terenima za sportove, dečjim igralištem, restoranima i barovima i, naravno, spa centrom. Ponuda vrhunskog spa centra obuhvata veliki izbor usluga i sadržaja, kao što su termalni bazeni, specijalni tuševi i hidromasaža. Sobe su prostrane i lepo uređene. Svaka smeštajna jedinica sadrži klima uređaj, satelitsku televiziju i terasu ili balkon. Aktuelan je popust do 55%!

Iz godine u godinu turistima je sve primamljivija Turska, očaravajuća zemlja čija se lepota oslikava u kontrastima, kulturi i tradiciji.

Sunrise Park Resort 5* nalazi se u regiji Kizilagac, 15 km od Sidea. U ponudi ima brojne sadržaje za decu, kao što su mini klub, igralište projekcija filmova i druge raznovrsne aktivnosti u kojima će mališani uživati. Animacija za odrasle je, takođe, raznovrsna – kako dnevna, tako i večernja. Aktuelan je popust do 43%, a smeštaj za dete do 12 godina je besplatan!

Na dugoj peščanoj plaži u Beleku smešten je Regnum Carya Golf & Spa Resort 5*. Hotel poseduje glavni restoran i 6 a la carte restorana, SPA centar, aerobik, tursko kupatilo, saunu, 7 bazena, terene za sportove, kao i sportove na vodi. Pored zaista brojnih mogućnosti da dan ispunite raznim aktivnostima, ni noćni provod u hotelu ne zaostaje! Aktuelan je popust do 48%, a jedno dete do 12 godina i drugo do 2 godine mogu boraviti besplatno!

Alkoclar Exclusive Kemer 5* nalazi se u centru Kemera i poseduje sve sadržaje potrebne za savršen odmor. Tu su: glavni i a la carte restorani, barovi, prodavnice, otvoreni i zatvoreni bazeni, vodeni tobogani, velnes centar, tursko kupatilo, jacuzzi i još mnogo toga. Sve smeštajne jedinice su udobne, moderno opremljene i imaju balkon. U ovom hotelu možete uživati uz popust do 48%, a jedno dete do 7 i drugo do 2 godine mogu boraviti besplatno!

Egipat je biser Sahare okupan vodama Sredozemnog i Crvenog mora, koji privlači milione turista svake godine. Jedna od najpopularnijih destinacija je Hurgada, čuveni turistički centar

poznat po toplom tirkiznom moru sa jedinstvenim podvodnim svetom, ali i po prelepim luksuznim hotelima!

Sea Gull Beach Resort 4* je najprodavaniji hotel u poslednje dve godine zahvaljujući, između ostalog, odličnom odnosu cene i kvaliteta! Vrlo je pogodan za porodice sa decom jer raspolaže brojnim zabavnim sadržajima za najmlađe, ali i za sve tipove gostiju. Prekoputa hotela nalaze se Cleopatra bazar, super marketi, Vodafone, Costa café, a u blizini brojne prodavnice, kafići i restorani. Na par minuta hoda je udaljen od nove Marine i Sherry ulice, koja je preuređena u pešačku zonu. Ovaj hotel je smešten u samom centru Hurgade, u Sakali i omućava Vam da osetite pravi duh Hurgade, po ceni već od 425€ uz all inclusive uslugu!

Caribbean World Resort Soma Bay 5* je jedan od najpopularnijih porodičnih hotela, sa odličnim odnosom cene i kvaliteta! Nalazi se u oblasti Soma Bay, na samoj obali, i prostire se na površini od oko 140.000 m2. Osim porodica sa decom, pogodan je i za sve tipove gostiju jer poseduje sve što je potrebno za idealan odmor u okviru hotelskog kompleksa. Poznat je po jednoj od najlepših i najprostranijih peščanih plaža u regiji Crvenog mora i odličnom animacionom programu. U superior sobu mogu se smestiti dve odrasle osobe i troje dece.

Hilton Hurghada Resort 5* smešten je na plaži, na kraju šetališta Memša. Plaža hotela važi za jednu od najlepših. Na stotinak metara severno se nalazi uređena Al Dau Promenada, super marketi, prodavnice, Cleopatra bazar, noćni klub Elements, Papas bar i klub, Hardrock cafe i drugi objekti u kojima se možete opustiti i zabaviti. Hotel svojim gostima nudi bazene, restorane, barove, fitnes centar, igralište i klub za decu, teren za skvoš i teren za tenis, što ga čini pogodnim za sve vrste odmora i gostiju. U ponudi su sobe u glavnoj zgradi, a od letnje sezone 2020. hotel će imati potpuno renovirane Premium sobe. Cena za ovaj hotel se kreće od 465€ uz all inclusive uslugu!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

