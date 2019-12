DARKO LAZIĆ JOJ DUŽAN GRDNE PARE Pio celu noć, napravio ogroman CEH a nije platio ni dinar! SAD JE IZBEGAVA i KRIJE SE?!

Iako Darko Lazić tvrdi kako je vratio sve dugove koje je imao, njegova koleginica Zorica Marković ističe da je to daleko od istine.

Naime, Markovićeva je pre ulaska u "Zadrugu 3" otkrila da joj folker i dalje duguje novac.

"Ja nisam u kontaktu s njim, ali ga volim kao pevača. Žao mi je zbog svega što mu se izdešavalo u životu. Ja sam njega sto puta ispoštovala i častila, ali on mene nije ispoštovao, izneverio me je", počela je priču za Star pevačica.

"Pre četiri godine je došao u moju kafanu i napravio veliki ceh, a nije imao da plati. Obećao je da će doneti pare sutra, a od tada je prošlo četiri godine. Nije to ni tako mala suma, ali ja smatram da ako smo se poštovali, da onda treba te pare i da mi vrati. Neću mu tražiti kamatu, samo neka donese ono koliko je dužan. Menja stalno brojeve telefona, poslala sam mu skoro poruku i on mi uvek odgovori da će doneti sutra, ali se to nije desilo", dodala je Zorica, pa poslala Laziću javnu poruku:

"Evo, ako pročita, neka se seti i neka donese svoj dug. Ja to ne opraštam ne zbog para, već zbog poštovanja. Ovo nisam očekivala od njega", rekla je Markovićeva.

