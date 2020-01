GASTOZU POLICIJA UPALA U STAN! Tražili su drogu, pa došli da me DIGNU! 50 g na jednom mestu

Nenad Marinković, poznatiji pod nadimkom Gastoz, priznao je da su mu inspektori zalupali na vrata zbog nedozvoljenih supstanci.

- Najviše mrzim kad me vezuju za drogu, kao da sam neki Pablo Eskobar. Mislim, Pablo Eskobar je car - spomenuo je on na početku razgovora kolumbijskog krijumčara i narkobosa čija se imovina procenjivala na 25 milijardi dolara.

- Smara me to što imam reputaciju da sam lik koji pliva u tome. To, ipak, nije trač nego mnogo ozbiljnija priča. Čuo sam da sam na gajbi imao 50 grama "belinde", što nikad nisam video u tolikoj količini na jednom mestu.

- To me je baš uplašilo pošto je trebalo da me "dignu". Onda sam popričao sa tim inspektorom, i on je skontao da ja nisam taj lik - dodao je Nenad.

- Najviše mrzim kad pričaju da dilujem. Jedan je život i sve to stoji, ali ja nisam u tolikom "gasu" koliko mnogi misle da jesam. Vi koji gledate - nemojte nikad da ste u tom gasu!

