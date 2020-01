DIDI JE PADALA NA POD OD OČAJA! Ali nije odustala: Počela sam od nule! A evo šta joj je i te kako POMOGLO!

Dijana Janković, poznatija kao Didi J, po prvi put je progovorila o neuspehu koji je doživela po odlasku u Ameriku, gde već duže vreme gradi karijeru. Kako je istakla, prvih nekoliko meseci je preplakala i želela je da digne ruke pod svega. Ipak, smogla je snage i podigla glavu, te se izborila za uspeh.

"Moram priznati da je bilo veoma teško kada sam pre tri godine krenula u Ameriku, tamo sam krenula od nule, bila sam potpuno anonimna, nisam znala koliko je to teško. Počela sam da vežbam pevanje i ples u jednom kampu, ali sam izdržala cela dva meseca. Bilo je trenutaka kada sam padala na pod i plakala, govorila da ne mogu da izdržim i da je sve previše naporno i preteško za mene", otkrila je ona u u jutarnjem na Prvoj, pa nastavila: "Ipak, skupila sam snagu i nisam odustajala. Desio se duet sa Šegijem, to mi je mnogo pomoglo. Neke velike rezultate očekujem tek ove godine", objasnila je Didi i istakla da joj novac ne pomaže da uspe u Americi.

"Družim se sa modelima, zvezdama, na crvenom sam tepihu i to su fenomenalne žurke. U Americi ne može da se kupi muzika, morate da budete drugačiji od drugih. Traže talenat i da budete jedinstveni. Morate da imate to nešto posebno, što ja imam. Zbog toga me svi podržavaju", ispričala je pevačica, koja Njujork smatra svojom drugom kućom.

"U Americi sam uspela da pronađem ono što me ispunjava i ono što mi se dopada, a to su muzička karijera i moda kojom se bavim. Mogu reći da je Njujork moja druga kuća. Vraćam se za nekoliko dana i uskoro ću snimiti duet sa poznatom reperkom, ali vam neću otkriti kojom. Moram da se pohvalim da sam i ja učestvovala u pisanju te pesme, a songwriter, ovaj, tekstopisac, sarađuje i sa velikim muzičkim imenima", zbunila se Didi, koja je i te kako stekla naviku da govori na engleskom.

Dijana se, takođe, osvrnula i na Tviter nalog koji je parodija na njen život, a na kojem je nedavno osvanuo tvit koji je postao viralan. Osoba koja vodi taj nalog je u Didino ime napisala da pevačica želi da ski-džetom pokupi ugrožene životinje i skloni ih od požara u Australiji.

Njoj je ta šala vidno zasmetala, zbog čega je obećala da će stati na put osobi koja se pretvara da je ona i protiv nje podneti tužbu.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Alo/Foto: Damir Dervišagić

Kurir