ŽALIM GA! Đole Đogani OTKRIO pravi RAZLOG zbog kog je Gagi ušao u rijaliti! A potom POTKAČIO Lunu

Đole Đogani sa knedlom u grlu priča o učešću brata Gagija Đoganija u rijalitiju. On priznaje da se cimeri loše ophode prema njegovom bratu, ali, kako ističe, svestan je toga, da mu je to jedini izvor prihoda u poslednje vreme.

"Nije mi svejedno dok ga gledam. Žalim ga u svakom slučaju. On je moj brat i volim ga. Pričali smo pre nego što je ušao unutra zašto se na to odlučio, ali svi znamo da je tamo zbog novca. Rekao sam mu: “Ti si tamo meta.” Svi će da te gađaju. Neko će da te pogodi sa strane, neko u sredinu, neko će da te poliva, neko će na tebe da viče. Samo se seti na kraju šta dobijaš, a to jedna lepa svota novca koju on ne može da zaradi sada na nastupima. On je napravio plan i rekao mi: “Mogu da izdržim i izdržaću.” Žao mi ga je, ali on je to odabrao i to je njegova odluka i ja je poštujem", kaže Đole Đogani.

Bratu ne zamera ništa kada je rijaliti u pitanju, ali bratanici Luni u “Zadruzi 1” nije mogao da pređe preko mnogih stvari.

"Luni sam zamerao što je na početku svog pojavljivanja se pokazala onakva kakva nije kod kuće. Ona je kući mnogo drugačija, a tamo je bila malo opuštenija. Ali kada smo videli šta druge devojke rade, ona je još i najbolja. Luna se samo zaljubila. Ali ja kao roditelj, odnosno stric, kod nas je to isto, nije mi bilo prijatno da je gledam u tim izdanjima", kaže Đole.

Iako je sa bratom u dobrim odnosima, sa Lunom se pričalo da nije.

"Ne čujemo se privatno. Vidimo se na rođendanima, proslavama. Ona je devojka koja ima svoj život. Vidimo se kod sestre na ručku, tamo nam je baza. Sve je u redu sa našim odnosom - tvrdi on, a na pitanje zašto je on jedan od retkih iz porodice Đogani, koji nije učestvovao u rijalitiju, kaže:

"Ne želimo da ogolimo naš život. Ne mogu da kažem nikada, ali ne bih mogao pod onim uslovima da živim i da budem sa 40 ljudi koliko ih je tamo i da se derem. Gledam mog brata i ne mogu da izdržim više od pet minuta i da slušam to što pričaju."

Kako je ćerka njegovog brata učestovala u dva rijalitija, Đogani kaže da svoju decu ne vidi u ovakvom TV sadržaju.

"Moja mlađa ćerka Marinala koja ima 25 godina peva bolje od mnogih na estradi, a ujedno je prelepa. Međutim, ona kaže: “Tata, ne želim da budem na estradi, da budem pevačica.” Ona predaje engleski jezik Kinezima i Japancima preko Skajpa. Dobro zarađuje. Ona peva za sebe i svog dečka. Ja sam presrećan zbog toga. Silvija je ostvarena žena isto", kaže on.

