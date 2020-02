MILJANA KULIĆ JAVNO PRIZNALA: Ja sam psihički OBOLELA, nikad više neću UĆI U RIJALITI!

Miljana Kulić je priznala javno da je psihički obolela, i da nikad više neće ući u rijaliti.

Kulićka se se pre diskvalifikacije žestoko posvađala sa Markom Miljkovićem, te je to bio povod njenog ispada.

Naime, situacija koja je prethodila Miljaninoj diskvalifikaciji dogodila se u četvrtak uveče, tokom večeri, kada su zadrugari gledali video-priloge. Miljana je tada nastavila svađu sa Markom Miljkovićem koju je započela pre emisije, te je pretila da će sve polivati vodom i razbila je pola Imaginarijuma uprkos reakciji obezbeđenja.

foto: Pritnscreen

Kulićeva je opravdanje za postupke pronašla u tome da joj je pritisak 190 sa 120, da pije razne lekove, te je krivila produkciju za svoje ponašanje. Miljana je zbog ponašanja i lažnih optužbi diskvalifikovana.

"Ja sam želela da se to dogodi. Nisam znala šta govorim i šta radim. Od kiretaže sam pila antidepresive razne. Smejem se, plačem, lupetam gluposti, pravim gluposti, pre mesec dana sam primetila da to radim, ali nisam znala zbog čega. Moram da se oporavim, da razgovaram sa psihijatrom, ja sam psihički obolela. Neću nikad više ući u rijaliti, pet godina sam provela u rijalitiju, nije to više za mene", rekla je Miljana.

foto: Pritnscreen

"Teško mi je palo to što je ušao Marko kod mog Željka u apartman, bacio njegove igračke. Nije dobio nijednu kaznu", kaže Kulićeva i dodaje:

"Ceo svet neko da mi sada ponudi, na dva dana ne bih ušla. Zgadio mi se rijaliti, ja sam se psihički razbolela."

foto: Printscreen

Kurir.rs/ S. Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

