ŠABANOVOM UBICI NEĆU NI DA SE OBRATIM! Goca Šaulić progovorila o predstojećem procesu: Sačuvaću DOSTOJANSTVO!

Gordana Šaulić progovorila je o najtežoj godini u životu. U intervjuu za Helou udovica Šabana Šaulića kaže da oseća ogromnu prazninu posle smrti kralja folka.

- Više od četiri decenije čitav moj svet vrteo se oko Šabana. Mi smo bili partneri u svemu, od braka, preko podizanja dece i brige o njima, sve do posla, koncerata i nastajanja pesama. I onda, jednog kobnog jutra, sve to je nestalo. Ne znam kako bih to opisala, taj šok, osećaj praznine, tuge i nemoći. Kao da vam neko u sekundi uzme sav vazduh i ostavi vas da pokušate da preživite bez njega. Zaista imam osećaj da sam iz početka morala da učim da dišem, da hodam, da govorim - rekla je Gordana.

Sledećeg meseca u Nemačkoj počeće suđenje Turčinu Alsinu Leventu zbog izazivanja nesreće u kojoj je nastradao Šaban, pa će Šaulići tada morati da se sretnu sa ubicom kralja narodne muzike.

- Cela porodica biće prisutna na prvom ročištu, tako da ćemo se sigurno sresti. Iskreno, koliko god čovek mislio da je spreman i da zna šta može da očekuje od nečega, uvek postoji mogućnost da pogreši u proceni, tako da ne znam kako ću se osećati u trenutku kad ga prvi put budem videla. Znam samo da mu se sigurno neću direktno obratiti, sačuvaću dostojanstvo, kao što sam uvek čuvala - rekla je između ostalog Gordana Šaulić.

