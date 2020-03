DEČKO ME JE PRETUKAO ZBOG LJUBOMORE! SVE SU ZNALI MOJI RODITELJI: Katarina Živković iznela ŠOK detalj iz prošlosti!

Katarina Živković otkrila je šta je doživela od bivšeg dečka, pa kako kaže, sada pazi kada bira emotivne partnere.

Priča se da trenutno ima vezu sa jakim i moćnim muškarcem kog krije od javnosti i sa kojim putuje na egzotične destinacije, ali nije uvek umela da izabere.

"Jedan bivši dečko me je pretukao zbog ljubomore i mnogo se kajem što ga nisam prijavila policiji. Nisam ništa uradila po tom pitanju i sada mi je žao. Mislim da ću zauvek sebi prebacivati što sam to samo tako pustila da prođe, ali da zaboravim ne mogu. Stvarno mi sada nije jasno zašto nisam otišla u policiju. Nisam ja to krila, moji roditelji i prijatelji us sve to znali", priznala je Katarina, koju je ova strašna epizoda naučila da pazi sa kim ulazi u vezu.

