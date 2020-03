NA MOJU PORODICU JE BAČENA NEKA KLETVA! Kockareva objasnila: Kod nas je TO normalno!

Foto: Printscreen Magazin In

Kristina Kija Kockar oseća se kao da je na njenu porodicu bačena neka kletva, jer su sve žene i sa očeve i sa majčine strane razvedene, rađaju samo devojčice i podižu ih same. U jednom trenutku, gostujući u emisiji napomenula je da "im muškarci umiru prvi" pa i nasmejala žene sa kojima je sedela, te ih navela da je pitaju - da li misli da će se posle ove izjave ponovo udati.

"Ja sam imala tu podršku od porodice, jer nema ko da me osuđuje. Ja sam bila sigurna da ću ja do kraja života da budem u braku (sa Slobodanom Radanovićem) i da se nikad neću razvesti, međutim, neka kletva je bačena na moju porodicu, i sa tatine i sa mamine strane...", rekla je ona u "Magazin Inu" pa nastavila: "Kod nas sve majke rađaju žene i sve su razvedene. Kod nas je to normalno i meni je majka dala potpunu podršku, ako mi se ne desi drugi brak, da samohrano gajim dete", zaključila je Kija.

