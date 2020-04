ZLATI PETROVIĆ SIN NAPRAVIO PROBLEM! Otvorio joj Instagram i FB za muvanje, pa nastao HAOS! Njena reakcija je URNEBESNA

Zlata Petrović ispricala je kako joj je sin instalirao drustvene mreže kako bi joj izolacija lakše prošla, ali i muke koje su joj zadale.

"Počela sam odnedavno da koristim ove modernije telefone i kaže meni mlađi sin: Ajde, mama, da ti instaliram FB i Instagram, jer ja nemam veze s tim. Totalno sam nezainteresovana za te stvari. Sredi on to meni, pa sam ga pitala šta sad. Kaže on pratiš ti njih, prate oni tebe i to ti je to .Ljudi, kada je meni to počelo da zvoni i klikće! Rekoh: Jovane, dolazi i momentalno mi kazi šta se desava i gasi mi sve ovo. Ne zanimaju me ove mreže, neću nista da imam od ovoga. Ljudi se tamo i muvaju. Ma, duso moja, ja moram lepo da se pogledam sa nekim u okice i da se vidi da li prvo ima energije, a ovo preko tih mreža svi možemo biti majbolji i najlepši. Nisam ti ja žena za skrivene stvari", ispričala je Zlata.

