Etooooo... slomih nogu !!! E sad definitivno nema malera za mene narednih par godina !!!😂😂😂😂😂 jedan mali stepenik ... i to je to! #singer #actor #performer #djordje david #klinickicentarsrbije #brakeyourleg #belgrade #serbia🇷🇸 #europe🇪🇺

A post shared by Djordje David Nikolic (@djordje_david) on Apr 30, 2020 at 6:45am PDT