SAŠA KOVAČEVIĆ JE JEDVA ČEKAO DA SE SITUACIJA S KORONOM MALO PRIMIRI! Pevač otvorio dušu pa progovorio o RODITELJIMA!

Saša Kovačević priznao je javno da je, poput mnogih, jedva čekao da se situacija s koronavirusom malo primiri, te da popuste uvedene mere, kako bi mogao da vidi svoje prijatelje i porodicu. Pevač je istakao da su mu prijatelji veoma nedostajali, ako i roditeljski zagrljaj.

"Pa prihvatio sam kao i svi mi, jedva sam čekao da se završi vanredno stanje i moram priznati da mi jako prija, jer mogu da vidim drage ljude. Najviše su mi nedostajali prijatelji, da izgrlim i izljubim roditelje, to mi je najbitnije na svetu. Sve se vraća u normalu, ja se nadam", rekao je on u "Premijeri vikend specijalu" u koju se uključio uživo, pa nastavio: "Naravno, to ne znači da treba da se viđamo u velikim krugovima, ali znači malo da se izađe iz kuće. Ove godine, nažalost, nismo slavili (slavu) kao i svake prethodne, ali obeležili smo u krugu porodice, trudili smo se da se ne zbližavamo previše, ali nadam se da ćemo iduće godine slaviti kao i svake do sada", zaključio je pevač.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić

Kurir