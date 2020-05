OVDE JE BRENA ŽIVELA ZBOG MALOG POREZA! O pevačicinom domu u Titelu pričaju svi, a evo ko je sada vlasnik

Lepa Brena važi za nekog ko izuzetno vodi računa o svakom dinaru. Iako je jedna od najimućnijih žena na estradi, doskorašnja suvlasnica "Grand produkcije" je od početka karijere nalazila načine kako da uštedi. Tako se davnih osamdesetih godina, da bi smanjila porez koji je plaćala državi, prijavila da živi u Titelu, u kući kolege iz benda Slatki greh Zorana Radanova. To saznanje nas je i odvelo u Južnobački okrug, gde smo od meštana saznali sve detalje: koliko je uštedela, koliko je tamo živela, pa i gde je držala koncert. U centru ovog gradića najpre smo se raspitali gde je Zoranova kuća u kojoj je stanovala Lepa Brena, a koju je on kasnije prodao. Kako meštani kažu, to zdanje bilo je tada najlepše i najluksuznije u ovom gradiću.

foto: Tamara Trajković

- O, pa to je bilo davno, 1988, 1989. godine je Brena bila prijavljena u ovoj opštini. Tada se najmanji porez plaćao baš u našem kraju, i to je Zoran znao. Oni su sa Brenom odlično zarađivali, a da ne bi državi davali mnogo novca, nju je Radanov prijavio kao da živi na njegovoj adresi. Nisam siguran da je ona baš tu i stanovala, ali jeste često dolazila. Štaviše, održala je i koncert na Tisi.

foto: Tamara Trajković

To je bio spektakl. Tada su zarađivali pare u džakovima i normalno je što su gledali kako da smanje troškove, da im ne ode previše na porez. Koliko se sećam, mogli su da uštede nekoliko hiljada tadašnjih dinara - rekao nam je meštanin sa nadimkom Rade, koji nije želeo da se pominje njegovo puno ime i prezime, a ni da se fotografiše, ali nas je uputio do kuće Radanova. Zato su se pevačicine prve komšije iz Titela Neđo i Nada Stojčić sa zadovoljstvom prisetile pevačicinog života u ovom gradu.

foto: Tamara Trajković

- Imao sam priliku da vidim Brenu, čak i da s njom popijem kafu. Tada, kao i sada, izgledala je odlično. S njom možeš da se ponašaš normalno. Prijatna je, normalna. Pevala je na Tisi kod spomenika. Pa to je bila prava fešta. Zoran dođe, obiđe kuću. Bilo mi je jako žao kada je Zoran prodao kuću. Novi vlasnik živi u Nemačkoj i dođe povremeno.

Tada je njen hit bio "Čačak". Brena je stvarno kraljica. Sve najlepše imamo da kažemo. Uvek smo je podržavali. Voleli bismo da dođe ponovo, da popijemo kafu. I Nada se složila sa svojim suprugom. - Nisam je često viđala, ali sećam se kako su se tada deca oduševljavala kada ona dođe. Svi mališani nagrnu da je pozdrave. Bila je jako popularna. Slušali smo je i tada i sada. Drago nam je da ste došli da napravite reportažu. Mi imamo samo lepe uspomene s Brenom - zaključila je gospođa Stojčić.

foto: Tamara Trajković

69 godina ima Zoran Radanov

59 godine ima Lepa Brena

40 godina traje Brenina karijera

Poslednje zbogom Pevačica žali za bubnjarom Brena se na Instagramu oprostila od Mije Lepa Brena se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio od Branislava Mijatovića Mije, koji je preminuo u subotu nakon duge i teške bolesti. foto: Printscreen - Poslednji pozdrav mom dragom bubnjaru Miji, čoveku koji je svojom energijom i ljubavlju prema muzici dao doprinos našem zajedničkom uspehu, a svojom dobrotom i životnom energijom postigao da smo svi uživali u zajedničkoj saradnji. Počivaj u miru, dragi Mijo, i nadam se da si na boljem mestu, gde vladaju ljubav i harmonija - napisala je Brena i objavila zajedničku fotografiju iz dana kada su nastupali. foto: Printscreen/ Instagram foto: Printscreen

kurir.rs/Ljiljana Stanišić

Kurir