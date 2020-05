EVO ZAŠTO JOJ ZAVIDI CELA ESTRADA: Jana ima dvorac! Vredi desetine miliona, takav luksuz ima još Dragana Mirković

Dragana Mirković nije jedina pevačica sa estrade koja ima dvorac. I njena koleginica Jana Todorović takođe ima zamak, i to u Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, velelepno zdanje pre pet godina kupio je pevačicin svekar Sveta Todorović i ono se prostire na imanju od čak 16 hektara. Pored dvorca tu je i jezero, pomoćna kuća, veliki park, poseban deo za životinje. Dvorac se zove Kago Todorović i urađen je u baroknom stilu s notom renesanse, kao i nekoliko kula koje mu daju posebnu draž.

foto: Printskirn

Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovako vrednu nekretninu. U dvorcu je čak i snimila spot za baladu " Ja sam tvoja", ali je nije pričala da je u pitanju njena građevina. Ako je suditi po videu, jasno je i to da je dvorac smešten u mirnom delu predgrađa Nirnberga, kao i to da okolina oduševljava pejzažom i kulturno-istorijskim bogatstvom.

Dvorac se nalazi na imanju od 16 hektara foto: Printskirn

Vrednost ovog dvorca procenjuje se na nekoliko desetina miliona.

Dragana Mirković ispred svog dvorca foto: Promo

Ovim povodom pozvali smo pevačicu, koja se iznenadila našim saznanjem. - Nikada to ne bih isticala, ali kad ste već saznali, jeste, to je dvorac mog svekra Svete, kog izuzetno cenim i poštujem. Mi smo velika porodica i on je jedan uspešan i cenjen čovek. Oduvek sam živela skromno i u tom duhu vaspitavam i svoje dete - rekla je pevačica.

Jana i njen svekar foto: Instagram

Ona je fotografije ispred dvorca samo jednom objavila na Instagramu, i to pre tri godine. Tada se i slikala sa svojim svekrom. Inače, Steva Todorović godinama živi i radi u Nemačkoj. On je krenuo u biznis s kamionima, a poslednjih nekoliko godina isključivo se bavi nekretninama.

Vile u Beogradu, Hrvatskoj, Italiji i Španiji Jana i njen suprug Ivan Todorović poseduju kuće širom sveta. Pored nekretnine u Beogradu, Americi, Hrvatskoj, Nemačkoj, oni imaju i luksuznu vilu u Španiji. Pevačica putuje svuda po svetu, ali ipak najviše voli da letuje u kući na Majorki, u koju često zove i svoje koleginice da s njom uživaju. Vezana je i za Ameriku, gde je rodila ćerku Kristinu Džulijen.

Jana u svojoj vili na Majorci foto: Printskirn

foto: Printskirn

Ljiljana Stanišić

Kurir