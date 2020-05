ANASTASIJA ZAMALO PROPUSTILA ŽURKU ZA SVOJ ROĐENDAN: Ceca pripremila IZNENAĐENJE, a evo šta se dešavalo na dan proslave

Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović proslavila je 22. rođendan, a nije ni slutila kakva je zabava čeka u domu i umalo da ne dođe jer je - zaspala.

Svetlana - Ceca Ražnatović zajedno sa sestrom Lidijom Ocokoljić danima je pripremala rođendansko iznenađenje za svoju mezimicu.

"Nekoliko dana pre samog rođendana Ceca i Lidija su uz pomoć nekoliko Anastasijinih prijatelja organizovale sve do detalja. Od keteringa, muzike, torte, dekoracije i dogovora svih prijatelja da se tačno u dogovoreno vreme pojave u njihovom porodičnom domu. Čitavog dana tokom rođendana Anastasija je bila u Novom Sadu kod dečka Đorđa Kuljića, te je na njemu bio najteži deo da osmisli kako da Anastasiju dovede u porodičan dom, a da ne pomisli da se radi o iznenađenju. Međutim, nekoliko sati pre rođendana Anastasija je zaspala" priča izvor blizak porodici i dodaje:

"Đole je uz izgovor da mora odmah u Beograd nagovorio Anastasiju da pođe sa njim, što ona isprva uopšte nije želela. Nije mogla ni da sanja da je u Beogradu čeka iznenađenje. Za to vreme, najbliži prijatelji su se okupili u vili u Ljutice Bogdana, te su svi spremno čekali slavljenicu koja uopšte nije mogla ni da nasluti šta joj se sprema. Anastasija je potom ušla u kuću, a svi su počeli da pevaju rođendansku pesmicu, što je nju ostavilo u šoku. Iako nije očekivala i nije želela da slavi rođendan, nju je sačekalo iznenađenje, a čim je oduvala rođendanske svećice, zagrlila je sve drage ljude koji su došli da ulepšaju njen dan. Cecin bend je tokom cele noći zabavljao sve goste, a u jednom momentu i sama Ceca se latila mikrofona i zapevala svoje hitove koja slavljenica voli, što je dovelo atmosferu do usijanja. Ubrzo nakon toga Anastasija je zapevala nekoliko svojih pesama što je dodatno oduševilo prisutne. Dobra atmosfera potrajala je do ranih jutarnjih časova" objašnjava izvor blizak porodici Ražnatović.

