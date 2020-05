BIZNISMEN OTKRIVA TAJNE ORGIJANJA SA STARLETAMA: Plaćamo devojke od 300 do 1.000 e DNEVNO! Za to dobijamo vrhunski SEKS

Treći dan centralna tema u svim medijima jeste vest i detalji oko hapšenja Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon, koja je privedena u sredu uveče zbog organizovanja prostitucije i podvođenja u blizini Bijeljine.

foto: Printscreen/BN Tv

Pored nje uhapšeno je još 35 osoba, od kojih je bilo ukupno devet devojaka. Kod njih je prilikom hapšenja pronađena veća količina narkotika i oružja, kao i 10.000 evra. Na snimcima iz kuće u kojoj se odigralo hapšenje i gde je organizovano masovno orgijanje vidi se više muškaraca. U jednoj sobi na krevetu su sedela njih četvorica, a u drugoj prostoriji na stolu su se nalazili droga i brojna pića!

foto: ATVBL, Printskrin

Ipak, način na koji je organizovano i upriličeno ovo orgijanje u Republici Srpskoj nije uobičajeno, barem tako priča za Kurir jedan biznismen koji je više puta učestvovao u svemu tome. Prema njegovim rečima, retko se može videti oružje na takvim druženjima, što nije bio slučaj i u Bijeljini pre tri dana. Narkotici, kaže naš sagovornici, često se koriste i to u većim količinama.

foto: Printscreen/Instagram

- Poznajem nekoliko ljudi koji su uhapšeni u Bijeljini, uglavnom su to biznismeni, među njima je i sudija Slavko Vinčić iz Slovenije, pa mi je zato čudno odakle toliko oružje na tom mestu. Te orgije na koje ja odlazim izgledaju tako što se nas nekoliko dogovorimo oko vremena i koliko ćemo novca da damo. Obično, svako od nas da po 1.500 do 2.000 evra, pa se onda angažuju devojke preko posrednika koji nam to stalno završava. Nekada bude tu oko 30, 40 devojaka. Sve vrhunski izgledaju, imaju silikone, firmiranu garderobu. Što se lokacije tiče, to obično bude mesta koja nisu u blizina grada, koja se iznajmljuju, gleda se da budu luksuzna mesta, da imaju bazen i poželjno je da nema drugih kuća i blizini. Zato to sve mnogo i košta - rekao je naš sagovornik, insistirajući da ostane anoniman.

foto: Shutterstock

On je napomenuo da među elitnim prostitutkama ima dosta ličnosti koje se pojavljuju u medijima, ali i onih anonomnih iz raznih profesija.

- U tom poslu nisu samo starlete, učesnice rijalitija ili pevačice. Verovali ili ne, tu su i bankarke, doktorke, advokatice, profesorke, direktorke državnih firmi. Nijedna od njih nije prisiljena da se time bave, već su u tome dobrovoljno. U zavisnosti od potražnje, cene su različite, od 300 evra za veče po devojci, pa do 1.000. Uglavnom je 300 do 500 evra. Nema nasilja i tome slično, one imaju odnose pojedinačno a ponekad budu u grupnjaci. Jednostavno, hoćemo i dobijemo dobar provod i seks. Žurke traju do jutra, a nekada i dva dana - zaključio je on.

foto: Printscreen

Podsetimo, Tijana Ajfon i njene drugarice Saša Petrović, Jovana Denić i Sofija Gačić, u susednu državu su pokušale da uđu čamcem preko Drine, s obzirom na to da granica još nije otvorena za prelazak. Prilikom hapšenja utvrđeno je da su nameravale da odu na žurku u Bijeljinu, a na osnovu istrage organi reda su zaključili da se devojke bave prostitucijom. Kao organizator te nelegalne radnje označena je poznata starleta Tijana Ajfon. Dva puta priznala da se bavi prostitucijom

Maksimovićeva je sasvim slučajno dva puta ispričala da se bavi najstarijim zanatom, tako što su njeni prijatelji medijima dostavili audio snimke na kojima se čuje starletin glas dok priča o prostituciji. Prvo se 2016. požalila da je promašila hotel i da je malo falilo da spava sa pogrešnim muškarcem.

foto: Printscreen/Instagram

- Jel vi kapirate da sam ja otišla u pogrešan hotel. Nekim hotelima sobe na prvom spratu počinju brojem 1001, a nekima sa 101. I onda se potrefi da ulazim u sobu, da je u njoj lik i da je stranac. Ljudi, ja sedim i pričam sa njim. I meni šalje drugarica poruku "pita ovaj kad stižeš, kasniš". Ja rek'o "ali ja sedim u hotelu". Ona kaže "Tijana, gde sediš?" Ljudi, vi ne znate blama, vi ne znate šoka mog. Mogla sam se za džabe izje.ati sa čovekom - rekla je Tijana. Godinu dana kasnije na isti način je dospela u javnost glasovna poruka u kojoj Ajfonka priča da joj je lakše da ime seks sa mušterijama nego da organizuje orgije.

foto: Printscreen YT

- Gde si ti sada? Imala sam seks večeras tri puta! Ne mogu više, brate, ne znam šta da mi uđe večeras. A puna mi torba kondoma i lubrikanata. Joj hit, znači užas! Veruj mi da mi je lakše da imam seks sat vremena nego da organizujem ribe za bleju fazon. Koga god zovem - mogu kasnije, mogu kasnije... Brate mili - požalila se ona tada, a objavio je Svet.

Ivan Ercegovčević/ foto: Shutterstock

Kurir