GOCA OTKRILA SVE TAJNE IZ SURČINA Evo šta kaže o Rodićima i budućoj SNAJKI a ono što je rekla o baka Ceci će oduvati SVE

Goca Božinovska toliko je srećna što je njen sin Mirko Šijan u vezi s Bojanom Rodić, rođenom sestrom Cecine snaje Bogdane, da jedva čeka da i ona postane baka. U intervjuu za Kurir Stars pevačica, između ostalog, priča o tome da li je spremna da postane svekrva i baka.

Da li je tačno da smatrate da je vaš sin pogrešno predstavljen u javnosti?

- On je mio, drag, vaspitan, prema svima se ophodi s poštovanjem, a ozloglasili su ga kao da je neki kriminalac i budala. Mirko je dobrica, najbolje dete na svetu. Prijatelji mi kažu da je oličenje vaspitanog momka koji svakome želi da pomogne.

Dnevna soba u domu pevačuce Goce Božinovske foto: FOTO KURIR

Često se sam predstavlja kao žestok momak, sav u tetovažama?

- Pa šta, pola Srbije je istetovirano! Svaka riba nosi tetovaže, što ne bi on kao muškarac. Samo ih nemaju moje ćerke.

A snaja Bojana?

- O tome nisam razmišljala, ali mislim da ni ona nije istetovirana.

Kakva je ona devojka?

- Daj bože da mi bude snaja. Mom sinu je vreme da se ženi. Ne mogu da vam opišem kako je to milo dete. Život bih joj dala. Meni je dovoljno da mi se neko nasmeje, a ona je baš takva. Nasmejana ulazi na vrata i pravo ide da me zagrli. Nikad nije ušla da me ne izljubi. Radila bih dvadeset četiri sata da joj ništa ne fali. Mene možeš da kupiš za sitnicu. Bojana je čigrica, ista kao ja, zato mi se sviđa. Ćerka Zorana mi kaže: "Mama, došlo mi da poljubim Bojanu jer prvi put da ustanem ujutru i da je sve čisto kao u apoteci." Sve blista i sija. Ma, to dete je iz domaćinske kuće, izuzetna je. Hoće sve da pomogne, da očistimo, sredimo. Ja joj kažem: "Pusti sređivanje, ti se doteraj, uradi noktiće, sredi frizuru, našminkaj se i put pod noge.

Trpezarija u domu Božinovske foto: FOTO KURIR

Pa vi ste idealna svekrva.

- Snajku ću da volim kao da mi je dete, a i ona će mene najvše da voli. Samo da je odgovorna i nek me laže, samo da priča sa mnom. Neka se skine gola, meni će da bude zlatna. Volim da bude što modernija i atraktivnija. Meni ne treba fizikalac, ni kućna pomoćnica. Samo neka bude dobra mom sinu.

Znači, biće svadbe kao kod Ražnatovića?

- Samo da mi najave. Neka ih sad, neka se upoznaju i vole. Moraju da znaju da li mogu jedno s drugim. Čim shvate da mogu da žive zajedno i stvaraju porodicu, neka se uzimaju.

Kako vam se sviđaju Rodići?

- Za njih niko nema ružnu reč da kaže. Izuzetni su. Rođeni smo jedni za druge, pogotovo ja. Stvoreni smo da radimo, rmbamo, da sve na mišiće izguramo.

Mnoge gradske devojke žele vašeg Mirka.

- Pa kad je lep ko lutka. Odlična prilika. Kad se sredi, ja mu kažem:"Jao, sine što si lep", a on odgovori: "Beži, bre, haluciniraš." Ma, momčina.

Šta bi vaš pokojni muž Zoran Šijan rekao za snajku?

- Voleo je lepe žene, nekad je znao da promaši u izboru, ali bože moj. Mirko je preslikani otac. Da je imao petnaest godina kad je ostao bez oca, smatrala bih da je naučio neke manire, ali definitivno sam se uverila da je gen čudo. Mirko izgovara Zoranove reči, ima njegovu priču. Isto razmišlja, živi. Moj Šijan je bio dobar kao hleb, pola Surčina je plakalo za njim zbog njegove dobrote. Život bi dao drugome.

Mirko Šijan sa suprugom Gocom Božinovskom foto: Privatna Arhiva

Udovice ponekad pričaju s muževima i kad ih izgube. Kažete li vi nešto Šijanu kad odete na grob?

- Skoro sam bila na zadušnicama. Prekrstim se, pomolim i kažem mu da nam pomogne da nam deca budu živa i zdrava.

Kad postanete baka, hoćete li voleti da vas unuče tako i zove?

- Neka me zovu kako hoće. I desetoro dece da mi daju, sve ću da ih čuvam. Imam kuda da vozim kolica, da kuvam i da ih hranim da budu kao golupčići.

Jeste li čestitali Ceci na unuku?

- Naravno. Žena je dobila pet hiljada poruka, mislim da nije stigla ni na jedan odsto da odgovori. Razumem je u svim njenim mukama, tu su slavlje, narod, sklanjanje, sređivanje, novinari, kićenje... Unuk joj je lep kao lutkica, Bojana mi je pokazala sliku. Kao medić je, zdravo dete od zdravih roditelja. Neka je živ i zdrav.

Cecu prozivaju na mrežama da ne voli što je baka?

- To su gluposti. Ona je baka svom unuku, dobro je rekla. Ribetina je koja vedri i oblači. Bogu hvala da je postigla da u tim godinama bude baka. Šta je drugi babataju.

Ceca na proslavi rođenja unuka Željka u njenom domu foto: FOTO KURIR

Ako se i vi orodite s porodicom Rodić, red je da sa Cecom održite koncert u Titelu.

- O tom potom. To se nikad ne zna. Kad bude zvanično, što da ne. Spremni smo kao zapete puške, samo neka najave. Možda ću onda i ja naći nekog da odem odavde i da ih oslobodim.

Mogli biste i vi da se udate?

- Živim za svoju decu. Nije se rodio taj zbog kojeg bih napustila svoju kuću i decu. Kakva ljubav, ja sam svoju ljubav sa Šijanom završila, posle njega može da bude samo neko zadovoljstvo. Sada mogu samo da budem majka i baba, kome ja da se trtim i trpam. Daleko bilo.

Šta vam je sa ćerkom iz prvog braka Jelenom Vučković?

- Malo je u Valjevu, malo u Beogradu. Svako ima svoj život. Pravila je pauzu u pevanju zbog virusa, ali počinje polako da radi.

