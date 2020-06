POVRATAK MUZICI POSLE PANDEMIJE: Dragana Mirković snimila novi hit HEJ LJUBAVI BILO ČIJA

Dok se ceo svet privikava na život posle pandemije koronavirusa, Dragana Mirković odlučila je da svim ljudima ulepša ovaj period pa je tako snimila novu pesmu “Hej ljubavi bilo čija” koju će milionima onih koji vole njenu muziku pokloniti 10 juna.

Toga dana na Youtube-u biće premijerno objavljeni pesma i spot sastavljen od reči pesme.

"U jeku pandemije mnogo ljudi mi se obratilo rečima da im je muzika pomogla da lakše podnesu izolaciju, i to me je inspirisalo da snimim novu pesmu i poklonim je publici čim se ukaže prilika. Spot nismo mogli da snimimo iz razumljivih razloga ali se nadam da ćemo tokom leta i to uraditi" - rekla je folk carica, čiji povratak muzici je publika toliko željno iščekivala da je samo tizer za pesmu oborio rekorde u broju podela na društvenim mrežama.

(Promo - tekst / Foto:Printscreen youtube)

Kurir