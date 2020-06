MARKO JE NAPOLJU MANJI OD MAKOVOG ZRNA! Mlađan bacio rovca Luninom dečku, a sad priznao i šta ga je Miljković pitao!

Pitanje za Marka Miljkovića stiglo je od Mlađe Jovanovića, a Lunin dečko odmah se pobunio.

Marko je počeo da vređa Jovanovića, za koga je rekao da je miš. Jovanović je na kraju prokomentarisao Markovu izjavu.

"Ma, koga briga šta Marko priča o meni. Bacio sam mu malo rovca, on je još jednom dokazao da je komplekaš, pa je počeo da pljuje po meni. Njega najviše boli što sam jedan od najboljih drugara Gastoza i Manuela, zato ne može da me smisli. Čovek je bitan samo u rijalitiju, napolju je manji od makovog zrna. A najbolje se pokazalo ko je miš onog trenutka kada je došao do mene da pita gde Gastoz živi i gde mi je kafić", poručio je Jovanović.

