BUGARI HOĆE MILICU PAVLOVIĆ ZA SNAJKU! Spajaju Dimitrova i pevačicu!

Milica Pavlović postala je preko noći zvezda bugarskih medija i to samo zato što je došla da prati jedan od mečeva tenisera Grigora Dimitrova koje je odigrao u Beogradu na Adrija turu.

Zajednički prijatelji

Zvezda „Granda“, saznajemo, ne poznaje tenisera koji je prvi sa ovog turnira objavio da je zaražen koronom, ali postoji velika šansa da do njihovog susreta uskoro dođe. O tome se šuška i u susednoj nam državi, a Bugari ističu da bi voleli da atraktivna pevačica postane njihova snajka. To im nije uspelo sa Nikol Šerzinger, s kojom je Dimitrov bio u vezi. On, inače, obožava pevačice pa je nakon svetske zvezde voleo i svoju sunarodnicu Mihaelu Filevu, zvezdu „Iks faktora“. Sad, kako tvrde bugarski portali, ne isključuju mogućnost da mu Milica postane nova devojka. A kako njih dvoje imaju zajedničke prijatelje, ništa nije nemoguće.

Pozvali smo Milicu da nam prokomentariše pisanje bugarskih medija koji su nju nasmejali.

Fenomenalan

- Gledala sam njegov meč, fenomenalan je bio, ali ga nisam upoznala. Drago mi je što njihovi mediji i o nama pišu pozitivno. Samo da me ne posvađaju s Nikol, ja nju obožavam - rekla je kroz smeh.

