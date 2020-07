KIJA KOCKAR ZA KURIR: Sloba me i dalje voli, sve bi dao da ponovo budemo ZAJEDNO! Jelena je NEBITNA, ona me ne zanima

Kristina Kija Kockar je sigurna u to da njen bivši muž Slobodan Radanović i dalje gaji emocije prema njoj. Iako je posle razvoda svako od njih dvoje nastavio svojim putem, pevačica tvrdi da je bivši muž ne ostavlja na miru. O tome, ali i zašto više ne razgovara sa Svetlanom Cecom Ražnatović i haosu na estradi zbog virusa korona Kija govori bez dlake na jeziku u intervjuu za Kurir Stars.

O čemu najviše mrziš da pričaš u javnosti?

- O Slobodanu Radanoviću.

foto: ATA Images, Ana Paunković

Zašto? Bio ti je muž.

- Zato što je naša priča ispričana, a o onome šta ja znam ne bih da govorim.

Zar ima još nešto što se ne zna?

- E, pa kad budete saznali neke stvari, pa me pitate, biće to to. On je osoba koja je daleko u mojoj prošlosti. To što ja pričam o svojim osećanjima ne znači da želim da budem s njim. On je bio psihopata koji je želeo da se pomiri sa mnom, a ne ja s njim. I sad bi dao sve da budemo zajedno. On nikad neće reći svoje mišljenje. Meni je rekao van kamera. Komplikovana je tu priča, a farse pravi da bi mene povredio.

Šta misliš kako je njegovoj verenici Jeleni kad ovako nešto ti kažeš?

- Više razmišljam kako je njenoj deci i tom mužu koga je prevarila sa Slobodanom. Ona me ne zanima. Nebitna mi je kao i lampa na zidu. Sloba je postao Luna dva. Između mene i Slobodana postoji jedna stvar koja se ne zna, a što se tiče njegovog života, postoji milion stvari koje ja znam, ali nije na meni da pričam niti ću ikada reći. Sad, pošto se njegova devojka razvela, može da se kaže da mu je devojka. Kako je njoj, ne znam, s obzirom na to da me je on tokom njihove veze milion puta zvao, a šta je predstavio drugoj strani, to nije moj problem.

foto: Vladimir Šporčić, Damir Dervišagić

Čak i ljudi iz vašeg okruženja misle da se vas dvoje volite i dalje.

- Kad pričam javno o njemu, ljudi misle da patim za njim jer je nastavio život. U stvari je totalno suprotna situacija. Ne želim da budem s nekim ko je moj fan da bih dokazala kako mene neko voli. Želim da imam pravu ljubav i zato sam i dalje kvalitetno sama. Non-stop se prebacuje lopta kako ja ne mogu njega da prebolim. Jedino što ne mogu da prebolim jeste njegova izdaja i to će me do kraja života boleti. On kao čovek je odavno otpisan, naročito u onom trenutku kad sam shvatila da ja njega ne mogu ni da poljubim, a kamoli nešto drugo.

Hoćeš da kažeš da si se posvetila sebi?

- Da, ali me on na perfidan način uvlači u mulj. Drugim ljudima pravi probleme zbog mene. Ono što se dešava u njegovom životu je groteska.

Priča se i da ste vas dvoje izgubili bebu.

- Nikad nisam sa njim ostala trudna. Ni sa jednim dečkom nisam bila trudna. Ne bi mi bio problem to da kažem, ali nije se desilo.

foto: Printscreen/Instagram

Nego, da li ti je Ceca zamerila što si javno rekla da te je razočarala?

- Pitajte Cecu zašto me je blokirala na Instagramu. Odgovorila bih na to, ali gospođa Ceca Ražnatović me je blokirala, pa sam shvatila da nemam potrebe da objašnjavam. Pitali su me ko me je razočarao na estradi pa sam rekla da je to ona, a da su me pitali ko me je razočarao u životu, ona bi mi bila na hiljaditom mestu, ma ne bih ni pomislila na nju.

Da li si se iznenadila tim postupkom?

- Nisam. Postoje tu mnoge stvari. Ne zanima me, važno mi je da me mama ne blokira. Recimo, postoje ljudi koje ja pratim na Instagramu, a oni mene ne. Nemam tu bolest da ako ja nekog pratim, mora i on mene. Pratim Senidu, ali ona mene ne. Pa nije smak sveta.

foto: Printscreen/Instagram

Da je nisi ogovarala, pa joj je neko preneo?

- Ne, nikad je nisam ogovarala, niti njenu decu, nešto sam javno rekla i u tom grmu leži zec. Anastasija me otpratila, a ja nju i dalje pratim. Zapravo, prvo me je blokirala, pa me odblokirala da bi ispalo da se ne pratimo. Jako mi je to smešno. Imam 31 godinu, brinem se o tome kako ću da stvaram porodicu, platim račune, a ne o tome ko koga prati.

Kad ćeš da zasnuješ porodicu?

- Kad dođe pravi. Mogu da biram kog god hoću muškarca. Ne želim da se zabavljam sa svojim fanom kao neki, ne želim da se zabavljam s momcima koji me nisu dostojni i ne bude nešto u meni.

foto: Printscreen Pink

Mnogi momci te žele.

- Znam to, i to ozbiljni ljudi. Ljudi me gledaju kao osobu za ozbiljnu vezu i plaše se novinara. Treba mi neko ko će to sve da isprati.

Ima li posla s obzirom na to da je korona mnogima poremetila planove?

- Ja sam ugovorila posao sa jednim modnim brendom iz Amerike. Ne bojim se za egzistenciju. Bavim se šou-biznisom. Stambeno sam obezbeđena.

O estradi Većina pevača nema ni osnovnu školu, a ja sam radila i pre ovoga Prilično ti je turbulentan i poslovni život. - Velika je sujeta na estradi, ali ja sam radila i pre ovog posla. Oni se svi grčevito bore za opstanak jer ništa drugo ne znaju da rade. Većina nema ni osnovnu školu. Moja najveća sloboda je to što mogu da kažem šta mislim, nikome se ne ulizujem i ne pripadam ničijem klanu.

Kurir.rs / Ljiljana Stanišić/ foto: Printscreen

foto: Promo

Kurir