KIJA O ZADRUGOVIZIJI, KORONAVIRUSU I PLANOVIMA ZA BUDUĆNOST! Kad ode iz zemlje majci ostavlja 2 STANA? Sve je smislila!

Kristina Kija Kockar bez dlake na jeziku prokomentarisala je dešavanja na "Zadrugoviziji", a zatim se i dotakla koronavirusa te napomenula da ga se ne plaši, kao što nije ni do sada.

"Ja na sve to što se desilo gledam tako da meni zaista treba da daju milion evra da uđem na tih devet meseci, koliko već, jer ja jednim komentarom poremetim sve, a zamislite ovako. Jako to želim jer sam već našla zemlju u koju želim da se preselim, da prodam Instagram profil u humanitarne svrhe, mami ostavljam dva stana u Beogradu i to je to (smeh)"

Kija ističe da se i te kako čuvala u jeku pandemije.

"Ne plašim se, nisam se ni do sad plašila, neće meni ništa biti, plašim se samo da ja ne ugrozim nekoga. Kada je bilo ono sve, ja sam poštovala pravila, bila kod kuće, što mi nije teško palo. Ovo sad mislim da neće biti jako, ali videćemo", zaključila je ona.

Kurir.rs, M.G/Pink/Foto: Sonja Spasić

Kurir